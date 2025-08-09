Новая программа поддержки военных — Гетманцев анонсировал компенсацию для УБД

Украинские военные. Фото: УНИАН

Украинское правительство готовит новую программу поддержки военных, которая станет частью широкого подхода к достойному обеспечению служащих после завершения полномасштабной войны. Речь идет о компенсации акцизного налога на автомобили, что уплачивается после ввоза транспортного средства на таможенную территорию Украины.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Какие льготы готовят для военных

По словам спикера, участников боевых действий необходимо обеспечить важными инструментами для жизни, в частности жильем и транспортом, дабы они не нуждались в дополнительных ресурсах после войны. На это будет направлена новая программа, которую готовит Кабинет Министров. Она станет частью комплексной поддержки военнослужащих.

"Кабмин готовит программу, которая бы позволяла компенсировать после ввоза на таможенную территорию Украины часть налогов, уплаченных на границе. Речь идет об акцизе на автомобили. Этот налог будут компенсировать конкретно участникам боевых действий через те электронные ресурсы, которыми сегодня уже широко пользуются", — отметил Гетманцев.

Он анонсировал презентацию программы премьер-министром и президентом в ближайшее время. И добавил, что тотальные льготы, как было в начале полномасштабной войны, правительство устанавливать не планирует. Этим ошибочным решением тогда начали пользоваться перекупщики. Но теперь компенсацию распространят только на участников боевых действий.

Какие льготы имеют УБД

Они перечислены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Военные со статусом участника боевых действий могут рассчитывать на:

бесплатные лекарства по рецептам;

санаторно-курортное лечение;

первоочередное бесплатное зубопротезирование;

75% скидки на квартплату и коммунальные услуги;

бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси);

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;

освобождение от уплаты налогов и сборов.

Также государство обеспечило УБД правом на получение займа для строительства, реконструкции или капитального ремонта домов, присоединения их к инженерным сетям. Плюс военным оказывают образовательную поддержку, в частности частичную оплату обучения за счет государственного/местных бюджетов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым военнослужащим выплачивают "подъемные" — сумму помощи, равную месячному денежному обеспечению плюс 50% на каждого члена семьи. Такую поддержку оказывают в случае вынужденного переезда военного.

Также мы писали, что жены участников боевых действий могут рассчитывать на ряд социальных гарантий и льгот от государства. Например, на бесплатные лекарства по рецептам, первоочередное улучшение жилищных условий, скидки на коммунальные услуги и т.д.