Главная Экономика Обратный отсчет продолжается — с чем ФЛП надо поспешить в августе

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 11:17
Уплата налогов и сборов в августе 2025 года — сколько времени осталось у предпринимателей
Электронный кабинет налогоплательщика. Фото: zak.tax.gov.ua

Важной обязанностью каждого ФЛП является уплата налогов и представление отчетности. В августе 2025 года физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны пополнить государственный бюджет единым социальным взносом, военным сбором и единым налогом. До граничных дат осталось очень мало времени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие дела должны завершить ФЛП в течение нескольких дней августа.

Налоги и декларации в августе

Следить за своевременностью выполнения финансовых обязательств можно с помощью налогового календаря. Например, подробная информация о сроках уплаты и подачи отчетности содержится на портале Taxer. Там обнародованы сведения об актуальных событиях для предпринимателей на текущий календарный год.

В августе ФЛП ждет уплата нескольких налогов и сборов. В частности всего 5 дней осталось для покрытия ЕН/ВС. До 20 августа необходимо пополнить госбюджет военным сбором, размер которого фиксированный для представителей 1 и 2 группы — 800 грн (10% от минимальной зарплаты).

Плюс 20 августа — последний день уплаты единого налога:

  • для 1 группы — 302,80 грн (10% от прожиточного минимум для трудоспособных лиц);
  • для 2 группы — 1 600 грн (20% от минимальной заработной платы).

ФЛП 3 группы имеют меньше времени: до 19 августа им нужно заплатить 5% единого налога и 1% военного сбора (от дохода за отчетный период). А срок подачи декларации за первое полугодие 2025 года завершился 11 августа.

Плюс обязательным требованием для предпринимателей с наемными сотрудниками является предоставление Налогового расчета (форма №1ДФ) за июль до 20 числа текущего месяца. Он содержит информацию о суммах дохода, выплаченных в пользу наемных физических лиц.

Какие сроки уплаты ЕСВ

Что касается единого социального взноса, то обычно суммы вносятся ежеквартально в течение 19 дней после завершения трех месяцев. Минимальный размер в 2025 году — 5 280 грн. Но никто не запрещает ФЛП платить ЕСВ частями в любой период (от 1 760 грн/мес.). Главное, чтобы по результатам квартала на счет поступила сумма за все три месяца.

Не все украинцы обязаны делать взносы на общеобязательное государственное страхование. Освобождение имеют лица с инвалидностью (при наличии пенсионных/социальных выплат), независимые ФЛП со статусом пенсионера (кроме электронных резидентов), члены фермерских хозяйств, ФЛП с пенсией по возрасту или выслугу лет.

Также льгота распространяется на наемных работников, которые одновременно ведут бизнес, ФЛП-общественников без дохода, мобилизованных предпринимателей, ФЛП со временно оккупированных территорий и людей, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физических лиц-предпринимателей могут оштрафовать минимум на 1020 грн за отсутствие первичных документов. Например, описи остатков товаров, накладных, таможенных деклараций, актов закупок, транспортных документов и т.д.

Также мы писали, что Кабинет Министров готовит программу компенсации акцизного налога на автомобили для участников боевых действий. Ее презентуют в ближайшее время, но льгота будет действовать только для военнослужащих, дабы избежать злоупотреблений.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
