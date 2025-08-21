Видео
В Украине появится спецрежим Defence City — льготы и преимущества

В Украине появится спецрежим Defence City — льготы и преимущества

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:10
Инициатива Defence City — в Украине утвердили льготы и правила для бизнеса
Украинские военные. Фото: Министерство обороны

Верховная Рада 21 августа 2025 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о Defence City. Они предусматривают предоставление бизнесу в Украине определенных налоговых льгот, упрощение таможенных процедур, обеспечение другими государственными гарантиями.

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Читайте также:

Что получат резиденты Defence City

Речь идет о законопроектах №13420 и №13421, которыми вносятся изменения в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и другие законы Украины относительно государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Нововведения предусматривают установление уникального правового режима для представителей бизнеса.

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", — констатировал Даниил Гетманцев.

Для второго чтения законопроекты существенно доработали совместно с Министерством обороны. Ключевыми инструментами поддержки резидентов Defence City станут:

  • различные льготы, в частности освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования в производство), земельного/экологического, налога на недвижимость;
  • упрощенные таможенные процедуры;
  • упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;
  • возможность введения Национальным банком особенностей валютного надзора;
  • помощь в релокации;
  • повышение безопасности производственных мощностей.

Правовой режим Defence City вводится до 1 января 2036 года или до вступления Украины в Европейский Союз. Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса больше не будут вести, его заменит Реестр Defence City, находящийся под управлением Минобороны. Такая автоматизация гарантирует защищенность данных и быстрый доступ к информации.

Также устанавливается доля квалифицированного дохода резидента. Сначала законодатели требовали, чтобы минимум 90% общей прибыли компании поступало именно от поставки товаров/услуг оборонного назначения. Но в конечном варианте порог снизили до 75% (для субъектов самолетостроения — до 50%).

В целом под режим Defenсe City подпадают производители вооружения, военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных/наземных комплексов, боеприпасов, специальной техники и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут не платить налоги и сборы, в частности единый социальный взнос, военный сбор, НДФЛ и единый налог. Льгота предусмотрена для мобилизованных предпринимателей, которые служат в особый период.

Также мы писали, что участники боевых действий имеют право на существенные льготы в оплате жилья и коммунальных услуг — скидки достигают 75%. Для нетрудоспособных семей действуют двойные нормы. Кроме того, ветераны могут получить земельные участки.

