Подарок на юбилей — сколько денег положить в конверт в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Выбирать подарки на день рождения всегда непросто. Хочется удивить и быть уместным особенно, когда речь идет о круглой дате. Но если желания виновника торжества остаются загадкой, на помощь приходит простое и практичное решение — конверт с деньгами.

О том, сколько дарить на юбилей в 2025 году, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказала эксперт по этикету Елена Каганок.

Сколько денег положить в конверт в 2025 году

Подарки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако иногда выбрать презент бывает непросто. По словам эксперта, если у виновника торжества нет конкретных пожеланий, вполне уместно подарить ему деньги. Для взрослых обычно дарят от 1 до 2 тысяч гривен, а для детей — до 1 тысячи.

Юбилеи обычно празднуют масштабнее, чем обычные дни рождения, поэтому и суммы подарков больше. По словам Елены Каганок, в таких случаях дарят от 2 тысяч гривен и больше. В то же время все зависит от того, кем для вас является юбиляр:

коллегой;

руководителем;

близким родственником.

"Если же это руководитель, то вполне приемлемым будет скинуться всем коллегам равной суммой в один конверт и вручить человеку во время празднования", — пояснила Елена Каганок.

Уместно ли указывать сумму подарка для гостей

В украинских традициях не принято прямо озвучивать, какую сумму гости должны подарить имениннику или молодоженам. Это считается невежливым. Максимум, что можно сделать, — это указать в приглашении реквизиты для перевода средств или составить список желаемых презентов.

"Этот список должен быть в онлайн-формате, чтобы каждый из тех, кто видит его, мог поставить галочку напротив того подарка, который может себе позволить", — отмечает эксперт по этикету.

Каганок объяснила, что это поможет избежать неприятных ситуаций, когда именинник получает сразу несколько одинаковых вещей — например, три утюга или несколько чайников.

