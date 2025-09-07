Видео
Главная Экономика Празднование юбилея — сколько принято дарить на круглую дату

Празднование юбилея — сколько принято дарить на круглую дату

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:50
Подарок на юбилей — сколько денег положить в конверт в 2025 году
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Выбирать подарки на день рождения всегда непросто. Хочется удивить и быть уместным особенно, когда речь идет о круглой дате. Но если желания виновника торжества остаются загадкой, на помощь приходит простое и практичное решение — конверт с деньгами.

О том, сколько дарить на юбилей в 2025 году, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказала эксперт по этикету Елена Каганок.

Реклама
Читайте также:

Сколько денег положить в конверт в 2025 году

Подарки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако иногда выбрать презент бывает непросто. По словам эксперта, если у виновника торжества нет конкретных пожеланий, вполне уместно подарить ему деньги. Для взрослых обычно дарят от 1 до 2 тысяч гривен, а для детей — до 1 тысячи.

Юбилеи обычно празднуют масштабнее, чем обычные дни рождения, поэтому и суммы подарков больше. По словам Елены Каганок, в таких случаях дарят от 2 тысяч гривен и больше. В то же время все зависит от того, кем для вас является юбиляр:

  • коллегой;
  • руководителем;
  • близким родственником.

"Если же это руководитель, то вполне приемлемым будет скинуться всем коллегам равной суммой в один конверт и вручить человеку во время празднования", — пояснила Елена Каганок.

Уместно ли указывать сумму подарка для гостей

В украинских традициях не принято прямо озвучивать, какую сумму гости должны подарить имениннику или молодоженам. Это считается невежливым. Максимум, что можно сделать, — это указать в приглашении реквизиты для перевода средств или составить список желаемых презентов.

"Этот список должен быть в онлайн-формате, чтобы каждый из тех, кто видит его, мог поставить галочку напротив того подарка, который может себе позволить", — отмечает эксперт по этикету.

Каганок объяснила, что это поможет избежать неприятных ситуаций, когда именинник получает сразу несколько одинаковых вещей — например, три утюга или несколько чайников.

Ранее мы писали, что день рождения — это особый момент, когда хочется порадовать близкого человека. Чаще всего дарят деньги, но всегда возникает вопрос, какую сумму выбрать, чтобы имениннику было приятно.

Также мы рассказывали, что подарки являются неотъемлемой частью праздников, ведь они должны приносить искренние эмоции. Но иногда вместо радости они вызывают разочарование. Чтобы этого избежать, следует знать, какие вещи дарить нежелательно.

Автор:
Автор:
Андрей Жинкин
