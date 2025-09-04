Найгірші подарунки — які презенти можуть зіпсувати святковий настрій

Чоловік робить подарунок жінці. Фото: Pexels

Подарунки вже давно стали звичною частиною нашого життя та святкових традицій. Вони мають приносити радість і приємні емоції, але інколи від презенту можна отримати не захват, а розчарування чи навіть образу. Тому, обираючи подарунок, важливо зважати на те, чого дарувати категорично не слід.

Про те, що не варто дарувати на свята у 2025 році, сайту Новини.LIVE розповіла експертка з етикету Олени Каганок.

Як не помилитись з подарунком у 2025 році

За словами експертки, в Україні стає популярною сучасна практика wish list — "список бажань". Іменинник за кілька днів або тижнів до свята може скласти перелік речей, які хотів би отримати, і поділитися ним із друзями та знайомими.

Це знімає питання про доречність подарунка та дозволяє гостям бути впевненими, що їхній вибір справді потішить. А якщо у людини немає конкретних побажань, то найкращим рішенням залишаються гроші в конверті.

Що не варто дарувати на свята

Проте є й категорія речей, які експертка радить не дарувати ні за яких обставин:

Гроші дрібними купюрами: іноді дарувальники намагаються "зробити товстіший" конверт і кладуть туди банкноти по 1–2–10 гривень. Такий жест виглядає принизливо і для дарувальника, і для того, хто отримує подарунок. Презенти з натяком: наприклад, книги про схуднення, антивікова косметика чи абонемент у спортзал, якщо іменинник сам про це не просив. Такі речі можуть виглядати як натяк на недоліки людини — зайву вагу чи вік. Речі з негативною символікою: до цієї категорії належать ножі, дзеркала, годинники та інші предмети, що асоціюються з поганими прикметами. Якщо іменинник вірить у забобони, такий подарунок може здатися символом розлуки чи невдачі.

Експертка додала, що непрактичні сувеніри, такі як статуетки, декоративні картини або різні арт-об’єкти, часто перетворюються на "пилозбірники".

"Якщо ви не впевнені, що людині дійсно потрібна ця статуетка, картина або арт-об'єкт — краще утриматися від дарування", — пояснила Каганок.

Обираючи подарунок, варто пам’ятати, що головне — не вартість чи кількість, а щирість та доречність. Правильно підібрана річ здатна подарувати позитивні емоції, тоді як необдуманий презент залишить гіркий посмак.

