Подарунок на день народження — яку суму не соромно покласти у конверт у 2025 році

День народження — це завжди особлива подія, коли хочеться зробити приємність близькій людині. Часто найзручнішим подарунком залишаються гроші. Однак постає питання, яку суму варто подарувати, щоб іменинник був радий, а ваш бюджет не постраждав.

Про те, скільки грошей дарувати на день народження у 2025 році, в інтерв'ю сайту Новини.LIVE розповіла фахівець з етикету Олени Каганок.

Яку суму покласти в конверт у 2025 році

Сьогодні в Україні, як зазначає експерт з етикету, все більш популярною стає практика wish list, або "список бажань". Зазвичай за кілька днів чи тижнів до свята іменинник надсилає друзям перелік речей, які хотів би отримати.

Гості обирають із цього списку те, що їм зручно подарувати. Такий підхід значно полегшує вибір подарунка. Звісно, бажано, щоб у списку були реальні речі, які не коштують надто дорого.

"Однак також є доволі розповсюдженою практикою, коли всі друзі скидаються на один, але доволі дорогий подарунок. До прикладу, це може бути дорогоцінна прикраса, брендові парфуми або аксесуар", — додала Каганок.

Але якщо іменинник не надає конкретних побажань, завжди доречно подарувати гроші у конверті:

для дітей — до 1 тисячі гривень;

для дорослих — від 1 до 2 тисяч гривень.

Скільки грошей дарувати на "круглу дату"

За словами експертки, ювілеї зазвичай святкують масштабніше, ніж звичайні дні народження, тому сума може бути більшою — від 2 тисяч гривень і більше.

"Однак це все залежить від того, у яких стосунках ви перебуваєте з ювіляром: чи це ваш родич, чи це колега. Якщо ж це керівник, то тут цілком прийнятним буде скинутися усім колегам рівною сумою в один конверт і вручити людині під час святкування", — додала вона.

Ще одне часте питання — чи варто підписувати конверт. Загалом в цьому нічого поганого немає. За словами експертки, це не суперечить правилам етикету, а навпаки — допоможе уникнути плутанини, особливо коли гостей багато, а іменинник точно знатиме, від кого подарунок.

