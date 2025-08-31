Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші на день народження — яку суму дарувати у 2025

Гроші на день народження — яку суму дарувати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:50
Подарунок на день народження — яку суму не соромно покласти у конверт у 2025 році
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

День народження — це завжди особлива подія, коли хочеться зробити приємність близькій людині. Часто найзручнішим подарунком залишаються гроші. Однак постає питання, яку суму варто подарувати, щоб іменинник був радий, а ваш бюджет не постраждав.

Про те, скільки грошей дарувати на день народження у 2025 році, в інтерв'ю сайту Новини.LIVE розповіла фахівець з етикету Олени Каганок.

Реклама
Читайте також:

Яку суму покласти в конверт у 2025 році

Сьогодні в Україні, як зазначає експерт з етикету, все більш популярною стає практика wish list, або "список бажань". Зазвичай за кілька днів чи тижнів до свята іменинник надсилає друзям перелік речей, які хотів би отримати. 

Гості обирають із цього списку те, що їм зручно подарувати. Такий підхід значно полегшує вибір подарунка. Звісно, бажано, щоб у списку були реальні речі, які не коштують надто дорого.

"Однак також є доволі розповсюдженою практикою, коли всі друзі скидаються на один, але доволі дорогий подарунок. До прикладу, це може бути дорогоцінна прикраса, брендові парфуми або аксесуар", — додала Каганок.

Але якщо іменинник не надає конкретних побажань, завжди доречно подарувати гроші у конверті:

  • для дітей — до 1 тисячі гривень;
  • для дорослих — від 1 до 2 тисяч гривень.

Скільки грошей дарувати на "круглу дату" 

За словами експертки, ювілеї зазвичай святкують масштабніше, ніж звичайні дні народження, тому сума може бути більшою — від 2 тисяч гривень і більше. 

"Однак це все залежить від того, у яких стосунках ви перебуваєте з ювіляром: чи це ваш родич, чи це колега. Якщо ж це керівник, то тут цілком прийнятним буде скинутися усім колегам рівною сумою в один конверт і вручити людині під час святкування", — додала вона.

Ще одне часте питання — чи варто підписувати конверт. Загалом в цьому нічого поганого немає. За словами експертки, це не суперечить правилам етикету, а навпаки — допоможе уникнути плутанини, особливо коли гостей багато, а іменинник точно знатиме, від кого подарунок.

Раніше ми писали, що весільні звичаї в Україні за останні роки суттєво змінилися. Якщо раніше дарували корисні для побуту речі, то нині пари частіше віддають перевагу враженням і незабутнім емоціям замість матеріальних подарунків.

Також ми розповідали, що при поверненні в Україну можна отримати штраф за перевищення ліміту на ввезення товарів. Навіть звичайний подарунок для когось з близьких із-за кордону може обернутися додатковими витратами.

гроші фінанси день народження подарунок фінансова грамотність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації