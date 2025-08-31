Видео
Деньги на день рождения — какую сумму дарить в 2025 году

Деньги на день рождения — какую сумму дарить в 2025 году

Дата публикации 31 августа 2025 11:50
Подарок на день рождения — какую сумму не стыдно положить в конверт в 2025 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

День рождения — это всегда особое событие, когда хочется сделать приятность близкому человеку. Часто самым удобным подарком остаются деньги. Однако возникает вопрос, какую сумму стоит подарить, чтобы именинник был рад, а ваш бюджет не пострадал.

О том, сколько денег дарить на день рождения в 2025 году, в интервью сайту Новини.LIVE рассказала специалист по этикету Елены Каганок.

Читайте также:

Какую сумму положить в конверт в 2025 году

Сегодня в Украине, как отмечает эксперт по этикету, все более популярной становится практика wish list, или "список желаний". Обычно за несколько дней или недель до праздника именинник отправляет друзьям перечень вещей, которые хотел бы получить.

Гости выбирают из этого списка то, что им удобно подарить. Такой подход значительно облегчает выбор подарка. Конечно, желательно, чтобы в списке были реальные вещи, которые не стоят слишком дорого.

"Однако также довольно распространенной практикой, когда все друзья сбрасываются на один, но довольно дорогой подарок. К примеру, это может быть драгоценное украшение, брендовые духи или аксессуар", — добавила Каганок.

Но если именинник не предоставляет конкретных пожеланий, всегда уместно подарить деньги в конверте:

  • для детей — до 1 тысячи гривен;
  • для взрослых — от 1 до 2 тысяч гривен.

Сколько денег дарить на "круглую дату"

По словам эксперта, юбилеи обычно празднуют масштабнее, чем обычные дни рождения, поэтому сумма может быть больше — от 2 тысяч гривен и больше.

"Однако это все зависит от того, в каких отношениях вы находитесь с юбиляром: или это ваш родственник, или это коллега. Если же это руководитель, то вполне приемлемым будет скинуться всем коллегам равной суммой в один конверт и вручить человеку во время празднования", — добавила она.

Еще один частый вопрос — стоит ли подписывать конверт. В целом в этом ничего плохого нет. По словам эксперта, это не противоречит правилам этикета, а наоборот — поможет избежать путаницы, особенно когда гостей много, а именинник точно будет знать, от кого подарок.

Ранее мы писали, что свадебные обычаи в Украине за последние годы существенно изменились. Если раньше дарили полезные для быта вещи, то сейчас пары чаще отдают предпочтение впечатлениям и незабываемым эмоциям вместо материальных подарков.

Также мы рассказывали, что при возвращении в Украину можно получить штраф за превышение лимита на ввоз товаров. Даже обычный подарок для кого-то из близких из-за границы может обернуться дополнительными расходами.

Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
