Свадебные традиции в Украине — чем раньше одаривали молодоженов и что изменилось

Свадебные традиции в Украине сильно изменились за последние десятилетия. Раньше молодоженам дарили максимально практичные вещи, которые точно пригодятся в быту. А современное поколение более склонно к замене материальных вещей на эмоции, впечатления и памятные моменты.

Что раньше дарили на свадьбу

Во многих украинских семьях до сих пор хранят нераспакованные подарки, полученные молодоженами от друзей и родственников. В Советском Союзе люди жили по стандартизированным правилам, которые распространились даже на финансовые традиции. Тогда было принято поздравлять практичными вещами, в частности классическими считались такие подарки:

разнообразная посуда (наборы тарелок/бокалов/кастрюль и т.д., сервизы, столовые приборы, вазы);

бытовая техника для дома (пылесос, микроволновка);

ковры;

постельное белье, подушки, одеяла;

полотенца;

вышитая одежда;

фотоальбомы и рамки.

В целом гости старались максимально помочь молодоженам с обустройством хозяйства. Близкие родственники также могли подарить украшения, в частности золотые серьги, крестики или браслеты. Деньги в конвертах давали редко, обычно такие презенты готовила молодежь.

Что дарят молодоженам в 2025 году

Современное поколение далеко отошло от традиций своих родителей, дедушек и бабушек. Подарки стали менее практичными и приобрели индивидуальность. Теперь друзья, родственники, коллеги стараются быть креативными и подбирают презенты, которые понравятся конкретному человеку. Хотя наборы посуды, постельное белье и т.д. полностью не отошли в забвение.

Заменой стандартизированным подаркам прошлого нынче стали конверты с деньгами. Люди понимают, что могут не угодить молодоженам, поэтому останавливаются на беспроигрышном варианте. Благодаря таким финансовым поступлениям новоиспеченные муж и жена покрывают часть расходов на праздник. Или накапливают на свадебное путешествие.

Напомним, устроить пышную свадьбу в Украине со всеми обязательными атрибутами — недешевое удовольствие в 2025 году. Подсчитав расходы на застолье, наряды, сопутствующие услуги и т.д., получилась заоблачная сумма. Хотя всегда можно сэкономить.

Также мы писали, что при разводе подаренная или унаследованная недвижимость остается личной собственностью того, кто получил имущество. Исключение — если в дарственной/завещании указано, что жилье принадлежит мужу и жене.