Весільні традиції в Україні — чим раніше обдаровували молодят і що змінилося

Весільні традиції в Україні сильно змінилися за останні десятиліття. Раніше молодятам дарували максимально практичні речі, які точно знадобляться у побуті. А сучасне покоління більш схильне до заміни матеріальних речей на емоції, враження та пам’ятні моменти.

Що раніше дарували на весілля

В багатьох українських родинах досі зберігають нерозпаковані подарунки, отримані молодятами від друзів і родичів. В Радянському Союзі люди жили за стандартизованими правилами, які поширилися навіть на фінансові традиції. Тоді було прийнято вітати практичними речами, зокрема класичними вважалися такі подарунки:

різноманітний посуд (набори тарілок/бокалів/каструль тощо, сервізи, столові прибори, вази);

побутова техніка для дому (пилосос, мікрохвильовка);

килими;

постільна білизна, подушки, ковдри;

рушники;

вишитий одяг;

фотоальбоми та рамки.

Загалом гості намагалися максимально допомогти молодятам з облаштуванням господарства. Близькі родичі також могли подарувати прикраси, зокрема золоті сережки, хрестики чи браслети. Гроші в конвертах давали рідко, зазвичай такі презенти готувала молодь.

Що дарують молодятам у 2025 році

Сучасне покоління далеко відійшло від традицій своїх батьків, дідусів і бабусь. Подарунки стали менш практичними і набули індивідуальності. Тепер друзі, родичі, колеги намагаються бути креативними і підбирають презенти, які сподобаються конкретній людині. Хоча набори посуду, постільна білизна тощо повністю не відійшли в забуття.

Заміною стандартизованим подарункам минулого нині стали конверти з грошима. Люди розуміють, що можуть не вгодити молодятам, тому зупиняються на безпрограшному варіанті. Завдяки таким фінансовим надходженням новоспечені чоловік і дружина покривають частину витрат на свято. Або накопичують на весільну подорож.

Нагадаємо, влаштувати пишне весілля в Україні з усіма обов’язковими атрибутами — недешеве задоволення у 2025 році. Підрахувавши витрати на застілля, вбрання, супутні послуги тощо, вийшла захмарна сума. Хоча завжди можна зекономити.

