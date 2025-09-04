Видео
Главная Экономика Испорченные впечатления — какие подарки не стоит вручать

Испорченные впечатления — какие подарки не стоит вручать

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:06
Худшие подарки — какие презенты могут испортить праздничное настроение
Мужчина делает подарок женщине. Фото: Pexels

Подарки уже давно стали привычной частью нашей жизни и праздничных традиций. Они должны приносить радость и приятные эмоции, но иногда от презента можно получить не восторг, а разочарование или даже обиду. Поэтому, выбирая подарок, важно учитывать то, чего дарить категорически не следует.

О том, что не стоит дарить на праздники в 2025 году, сайту Новини.LIVE рассказала эксперт по этикету Елены Каганок.

Читайте также:

Как не ошибиться с подарком в 2025 году

По словам эксперта, в Украине становится популярной современная практика wish list — "список желаний". Именинник за несколько дней или недель до праздника может составить перечень вещей, которые хотел бы получить, и поделиться им с друзьями и знакомыми.

Это снимает вопрос об уместности подарка и позволяет гостям быть уверенными, что их выбор действительно порадует. А если у человека нет конкретных пожеланий, то лучшим решением остаются деньги в конверте.

Что не стоит дарить на праздники

Однако есть и категория вещей, которые эксперт советует не дарить ни при каких обстоятельствах:

  1. Деньги мелкими купюрами: иногда дарители пытаются "сделать толще" конверт и кладут туда банкноты по 1-2-10 гривен. Такой жест выглядит унизительно и для дарителя, и для того, кто получает подарок.
  2. Презенты с намеком: например, книги о похудении, антивозрастная косметика или абонемент в спортзал, если именинник сам об этом не просил. Такие вещи могут выглядеть как намек на недостатки человека - лишний вес или возраст.
  3. Вещи с негативной символикой: к этой категории относятся ножи, зеркала, часы и другие предметы, которые ассоциируются с плохими приметами. Если именинник верит в суеверия, такой подарок может показаться символом разлуки или неудачи.

Эксперт добавила, что непрактичные сувениры, такие как статуэтки, декоративные картины или различные арт-объекты часто превращаются в "пылесборники".

"Если вы не уверены, что человеку действительно нужна эта статуэтка, картина или арт-объект — лучше воздержаться от дарения", — пояснила Каганок.

Выбирая подарок, стоит помнить, что главное — не стоимость или количество, а искренность и уместность. Правильно подобранная вещь способна подарить положительные эмоции, тогда как необдуманный презент оставит горькое послевкусие.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам приходится платить штрафы на границе из-за перевозки покупок, стоимость которых превышает разрешенный лимит. Даже обычный сувенир из-за границы может обернуться дополнительными расходами.

Также мы рассказывали, что день рождения — это особый случай, когда все хотят порадовать близкого человека. Часто самым простым вариантом подарка становятся деньги, но всегда возникает дилемма, какую сумму дарить, чтобы не ударить по собственному бюджету и в то же время порадовать именинника.

деньги день рождения праздник подарок финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
