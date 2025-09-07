Подарунок на ювілей — скільки грошей покласти у конверт у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Обирати подарунки на день народження завжди непросто. Хочеться здивувати та бути доречним особливо, коли мова йде про круглу дату. Та якщо бажання винуватця свята лишаються загадкою, на допомогу приходить просте й практичне рішення — конверт із грошима.

Про те, скільки дарувати на ювілей у 2025 році, у коментарі сайту Новини.LIVE розповіла експертка з етикету Олена Каганок.

Скільки грошей покласти в конверт у 2025 році

Подарунки стали невід’ємною частиною нашого життя. Проте інколи обрати презент буває непросто. За словами експертки, якщо у винуватця свята немає конкретних побажань, цілком доречно подарувати йому гроші. Для дорослих зазвичай дарують від 1 до 2 тисяч гривень, а для дітей — до 1 тисячі.

Ювілеї зазвичай святкують масштабніше, ніж звичайні дні народження, тому і суми подарунків більші. За словами Олени Каганок, у таких випадках дарують від 2 тисяч гривень і більше. Водночас все залежить від того, ким для вас є ювіляр:

колегою;

керівником;

близьким родичем.

"Якщо ж це керівник, то тут цілком прийнятним буде скинутися усім колегам рівною сумою в один конверт і вручити людині під час святкування", — пояснила Олена Каганок.

Чи доречно вказувати суму подарунка для гостей

В українських традиціях не прийнято прямо озвучувати, яку суму гості мають подарувати імениннику чи молодятам. Це вважається неввічливим. Максимум, що можна зробити, — це вказати в запрошенні реквізити для переказу коштів або скласти список бажаних презентів.

"Цей список має бути в онлайн-форматі, щоб кожен із тих, хто бачить його, міг поставити галочку навпроти того подарунку, який може собі дозволити", — зазначає експертка з етикету.

Каганок пояснила, що це допоможе уникнути неприємних ситуацій, коли іменинник отримує одразу кілька однакових речей — наприклад, три праски чи кілька чайників.

