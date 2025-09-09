Відео
Головна Економіка Який дохід треба мати парі з дитиною для комфорту — сума у 2025

Який дохід треба мати парі з дитиною для комфорту — сума у 2025

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:05
Комфортне життя в Україні — скільки достатньо заробляти парі з дитиною у 2025 році
Батьки з дитиною. Фото: Unsplash

Достатній розмір сімейного бюджету залежить від багатьох факторів, зокрема місця проживання, кількості людей у родині, наявності додаткових фінансових витрат тощо. Цікаво дізнатися, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Україні парі з дитиною.

Про це дізналася журналістка Новини.LIVE Настя Рейн у фінансового консультанта Івана Осипенка.

Читайте також:

Скільки треба заробляти для комфортного життя

Загалом статті видатків у більшості громадян України аналогічні. Гроші потрібні на покриття оренди (якщо немає власного житла), комунальних послуг, харчування, проїзду в громадському транспорті чи пального, освіти, медицини, відпочинку, на купівлю одягу та різноманітних речей для побуту.

Але суми для комфортного життя у 2025 році відрізняються, залежно від складу сім’ї, а також місця проживання. Бо очевидно, що витрати у великому місті більші, ніж у селі чи невеликому містечку. А поява дитини неминуче призводить до перегляду сімейного бюджету, адже з’являється купа інших потреб.

"Тож для того, щоб молода сім'я з дитиною відчувала себе комфортно, рівень доходу має бути 90-110 тисяч гривень. У такому випадку родина може дозволити собі якісну освіту для дитини, додаткові гуртки, сімейні подорожі та накопичення на майбутнє", — констатував експерт.

Для порівняння, одному дорослому достатньо заробляти 40-50 тисяч гривень на місяць, парі — близько 70-80 тисяч гривень, а родині з двома дітьми — від 120 до 150 тисяч гривень.

Скільки кишенькових давати дитині

Раніше ми розповідали, якої суми кишенькових буде достатньо дитині до 7 років, тобто першокласнику. Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла вчителька фінансової грамотності Олена Ярова. На думку фахівця, кошти треба виділяти щотижня, аби дитині вистачало на особисті потреби, наприклад солодощі, дрібну канцелярію абощо.

"Зрозуміло, крім цін у великих містах набагато більше спокус для дітей: торговельно-розважальні центри, магазини, модні серед молоді локації. У маленьких же містах витратних активностей менше", — зауважила Олена Ярова.

Вона порадила виділяти для першокласника 50-80 грн, якщо родина проживає у великому місті, а бюджет обмежений 30 тис. гривень. Чим кращі фінансові можливості у батьків, тим більше кишенькових можна давати дитині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році батьки новонароджених отримують 41 280 грн допомоги, з якої 10 320 грн — одразу, та по 860 грн щомісяця протягом трьох років. Подати заявку можна особисто через ЦНАП або використовуючи Дію.

Також ми писали, що дарувати гроші на день народження — це практичне рішення, бо не завжди можна знати побажання іменинника. Для ювілеїв прийнятні суми починаються від 2 тис. гривень і більше залежно від ваших стосунків.

діти родина гроші сімейний бюджет зарплатня батьки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
