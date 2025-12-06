Что будет с евро в ближайшее время — официальный и наличный курс

Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

В начале декабря 2025 года произошла незначительная девальвация гривны, в результате чего официальный курс евро поднялся до уровня 49,31 грн. Восходящий тренд может остаться на рынке, однако колебания зависят от соотношения в главной валютной паре. Возникает вопрос, к чему готовиться украинцам в ближайшее время.

что будет с курсом евро на следующей неделе.

Чего ждать от курса евро

По состоянию на 2 декабря официальный курс гривны к евро фиксировали на отметке 49,31 грн. Это был самый высокий уровень с июля текущего года. Причина очевидна — паритет в главной валютной паре стал более недостижимым. Если в течение ноября наблюдались колебания в диапазоне 1,15-1,16 долл./евро, то декабрь начался с роста до 1,17 долл./евро.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что в ближайшее время резкого удорожания валюты не будет, поскольку рыночная ситуация стабилизировалась. Изменения ожидаются лишь с наступлением 2026 года.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Следует помнить, что 10 декабря состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США, на котором могут снизить базовую процентную ставку. Если это произойдет, валютный рынок отреагирует, однако значительных колебаний курса бояться не стоит.

По мнению экономиста, на следующей неделе официальный курс гривны к евро будет колебаться в диапазоне 48,90-49,50 грн. Учитывая стандартный спред 20-30 копеек, наличный рынок будет встречать украинцев показателями в пределах 49-49,70 грн/евро. Они зафиксируются при условии сохранения соотношения 1,16-1,17 долл./евро.

Когда выгодно конвертировать доллары в евро

Некоторые украинцы могут "играться" с обменными курсами для получения большей суммы после нескольких конвертаций. Например, сначала покупая доллары, затем обменивая их на евро, после чего снова переводя в гривны. Чем ощутимее разница между стоимостью доллара и евро, тем выгоднее подобные операции.

Однако на практике результат зависит от динамики рынка. Нашим гражданам советуют конвертировать доллары в евро, только если:

планируется поездка в Европу;

нужно купить недвижимость или другой дорогостоящий товар;

нужно положить деньги на депозит или счет в европейский банк.

В остальных случаях нет смысла совершать обмен. Ведь не удастся избежать потери средств на банковских комиссиях и обратной конвертации при изменении курсовых показателей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит избавиться от некоторых купюр доллара и евро. Это касается банкнот, выпущенных после 1996 года, и номинала 500 евро, от которого полностью отказались более пяти лет назад.

Также мы писали, что некоторые купюры доллара недействительны в Украине. Пользоваться невозможно наличными, выпущенными до 1914 года. Деньги потеряли платежеспособность и остались только раритетной ценностью.