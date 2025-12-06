Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році — 3 причини покинути Android

Кнопковий телефон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Кнопковий апарат може стати компромісом для тих, хто хоче менше "жити в екрані", але не готовий повністю відмовлятися від сучасних технологій. Особливо це стосується моделей на базі Android, які поєднують звичні функції зі спрощеним досвідом користування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, навіщо переходити на кнопковий телефон.

Реклама

Читайте також:

Довша автономність без зайвих функцій

Навіть функціональний кнопковий телефон споживає значно менше енергії, ніж сучасний смартфон. У нього немає великого дисплея з високою частотою оновлення, складних анімацій чи "важкого" програмного забезпечення, а довго гортати TikTok або інші соцмережі на такому екрані просто не захочеться.

Реклама

Точний час роботи від одного заряду залежить від конкретної моделі, але загальна логіка проста: простіші програми — менше енергоспоживання. У компактному корпусі встановлюють батарею скромнішої місткості, ніж у смартфонах, але цього все одно достатньо на кілька днів роботи.

Деякі кнопкові телефони здатні протриматися на одному заряді до тижня, інші розряджаються за кілька днів активного використання. У будь-якому разі заряджати їх доводиться помітно рідше, ніж звичайний смартфон, який часто "проситься до розетки" вже до кінця дня.

Реклама

Компактність і зручність у повсякденному використанні

Сучасні смартфони стають усе більшими, й носити їх у кишені стає дедалі складніше — іноді настільки, що доводиться підбирати одяг із більшими кишенями, а не собі до смаку.

Кнопковий телефон позбавлений цієї проблеми: він легко вміщується майже в будь-якій кишені й не заважає навіть у тісному одязі. Його зручніше тримати в руці, простіше керувати однією рукою, а на пробіжку або тренування можна взяти лише такий апарат без відчуття дискомфорту.

Реклама

Менше стеження за поведінкою користувача

Смартфони давно продемонстрували, що поруч із ними краще не обговорювати вголос майбутні покупки — інакше реклама в різних додатках миттєво "підлаштовується" під сказане. Оператори зв'язку також бачать ваш пристрій і фіксують активність абонента на своїх серверах.

Деякі кнопкові телефони на Android усе ж підтримують популярні месенджери на кшталт WhatsApp чи Messenger, які належать великим технологічним компаніям, тож про повну приватність говорити не доводиться.

Реклама

Втім, у питаннях конфіденційності "тупі" телефони не є кроком назад. Вони фізично менше знають про свого власника: не підтримують більшість популярних застосунків, які збирають дані про поведінку користувача, не відстежують маршрути, інтереси та покупки. Такий пристрій не аналізує, куди ви ходите, що читаєте, про що говорите й що саме купуєте, — на відміну від більшості сучасних смартфонів.

Нагадаємо, сучасні смартфони здатні майже на все — дзвонити, знімати відео, записувати звук і давати доступ до інтернету. Однак дедалі більше людей свідомо відмовляються від надлишку можливостей і переходять на прості кнопкові телефони з мінімальним функціоналом.

Реклама

Також ми писали, що у 2025 році кнопкові телефони тихо переживають нову хвилю популярності. На тлі втоми від смартфонів багато користувачів обирають мінімалістичні моделі для дзвінків, SMS та прослуховування музики.