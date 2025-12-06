Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году — 3 причины покинуть Android

Кнопочный телефон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Кнопочный аппарат может стать компромиссом для тех, кто хочет меньше "жить в экране", но не готов полностью отказываться от современных технологий. Особенно это касается моделей на базе Android, которые сочетают привычные функции с упрощенным опытом пользования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, зачем переходить на кнопочный телефон.

Реклама

Читайте также:

Более долгая автономность без лишних функций

Даже функциональный кнопочный телефон потребляет значительно меньше энергии, чем современный смартфон. У него нет большого дисплея с высокой частотой обновления, сложных анимаций или "тяжелого" программного обеспечения, а долго листать TikTok или другие соцсети на таком экране просто не захочется.

Точное время работы от одного заряда зависит от конкретной модели, но общая логика проста: простые программы — меньшее энергопотребление. В компактном корпусе устанавливают батарею более скромной емкости, чем в смартфонах, но этого все равно достаточно на несколько дней работы.

Некоторые кнопочные телефоны способны продержаться на одном заряде до недели, другие разряжаются за несколько дней активного использования. В любом случае заряжать их приходится заметно реже, чем обычный смартфон, который часто "просится в розетку" уже к концу дня.

Компактность и удобство в повседневном использовании

Современные смартфоны становятся все больше, и носить их в кармане становится все сложнее — иногда настолько, что приходится подбирать одежду с большими карманами, а не себе по вкусу.

Кнопочный телефон избавлен от этой проблемы: он легко помещается почти в любом кармане и не мешает даже в тесной одежде. Его удобнее держать в руке, проще управлять одной рукой, а на пробежку или тренировку можно взять только такой аппарат без ощущения дискомфорта.

Меньше слежки за поведением пользователя

Смартфоны давно продемонстрировали, что рядом с ними лучше не обсуждать вслух будущие покупки — иначе реклама в различных приложениях мгновенно "подстраивается" под сказанное. Операторы связи также видят ваше устройство и фиксируют активность абонента на своих серверах.

Некоторые кнопочные телефоны на Android все же поддерживают популярные мессенджеры вроде WhatsApp или Messenger, которые принадлежат крупным технологическим компаниям, поэтому о полной приватности говорить не приходится.

Впрочем, в вопросах конфиденциальности "тупые" телефоны не являются шагом назад. Они физически меньше знают о своем владельце: не поддерживают большинство популярных приложений, которые собирают данные о поведении пользователя, не отслеживают маршруты, интересы и покупки. Такое устройство не анализирует, куда вы ходите, что читаете, о чем говорите и что именно покупаете, — в отличие от большинства современных смартфонов.

Напомним, современные смартфоны способны почти на все — звонить, снимать видео, записывать звук и давать доступ к интернету. Однако все больше людей сознательно отказываются от избытка возможностей и переходят на простые кнопочные телефоны с минимальным функционалом.

Также мы писали, что в 2025 году кнопочные телефоны тихо переживают новую волну популярности. На фоне усталости от смартфонов многие пользователи выбирают минималистичные модели для звонков, SMS и прослушивания музыки.