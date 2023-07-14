Ягоды ежевики и голубики. Фото: Freepik

Ежевику и голубику многие путают, хотя ягоды и не похожи между собой внешне, но созревают в одно и тоже время. Они также отличаются содержанием витаминов и минералов.

Новини.LIVE. расскажет, чем отличается голубика от ежевики.

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Ежевика считается лесной ягодой, она растет в сосновых лесах, также этим ягодным кустам хорошо подходит болотная местность. В ягоде много семян, как в малине.

Ягоды ежевики. Фото: Freepik

По сути ежевика выглядит, как большая черная малина или шелковица. Но что отличает ежевику особенно, так это то, что она обладает сильными красящими свойствами. Ягода красит руки, язык и одежду.

Голубика не столько привередлива в выращивании, она может приспособиться к любой почве. Кусты голубики живут более 100 лет и обладают сильной морозостойкостью. Ягода имеет специфический синий налет, в отличие от ежевики она не окрашивает кожу и ткани и не имеет косточек.

Чем полезна голубика и ежевика

Ягоды голубики и черники очень полезные для здоровья. Они насыщены витаминами и минералами. Черника содержит пектиновые вещества, антоцианы.

Черника особо ценится врачами:

офтальмологами;

гастроэнтерологами;

стоматологами.

Сок ягод черники прекрасно очищает кровь, укрепляет сосуды и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также черника служит отличной профилактикой сахарного диабета.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Голубика же также очень полезна для профилактики сахарного диабета, ее также употребляют те, у кого сахарный диабет уже диагностирован. Она улучшает пищеварение и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ягоды малины, ежевики и голубики. Фото: Freepik

Витамины, которые содержатся в голубике:

витамин PP;

витамин Е;

витамин С;

витамин В2;

витамин В1;

витамин PP.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Витамины, которые содержатся в ежевике:

витамин С;

витамин К;

витамин B4;

витамин Е;

витамин B3;

витамин B5.

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