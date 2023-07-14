Чем отличается голубика от ежевики: польза и вред ягод
Ежевику и голубику многие путают, хотя ягоды и не похожи между собой внешне, но созревают в одно и тоже время. Они также отличаются содержанием витаминов и минералов.
Новини.LIVE. расскажет, чем отличается голубика от ежевики.
Основные отличия голубики и ежевики лесной
Ежевика считается лесной ягодой, она растет в сосновых лесах, также этим ягодным кустам хорошо подходит болотная местность. В ягоде много семян, как в малине.
По сути ежевика выглядит, как большая черная малина или шелковица. Но что отличает ежевику особенно, так это то, что она обладает сильными красящими свойствами. Ягода красит руки, язык и одежду.
Голубика не столько привередлива в выращивании, она может приспособиться к любой почве. Кусты голубики живут более 100 лет и обладают сильной морозостойкостью. Ягода имеет специфический синий налет, в отличие от ежевики она не окрашивает кожу и ткани и не имеет косточек.
Чем полезна голубика и ежевика
Ягоды голубики и черники очень полезные для здоровья. Они насыщены витаминами и минералами. Черника содержит пектиновые вещества, антоцианы.
Черника особо ценится врачами:
- офтальмологами;
- гастроэнтерологами;
- стоматологами.
Сок ягод черники прекрасно очищает кровь, укрепляет сосуды и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также черника служит отличной профилактикой сахарного диабета.
Голубика же также очень полезна для профилактики сахарного диабета, ее также употребляют те, у кого сахарный диабет уже диагностирован. Она улучшает пищеварение и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Витамины, которые содержатся в голубике:
- витамин PP;
- витамин Е;
- витамин С;
- витамин В2;
- витамин В1;
- витамин PP.
Витамины, которые содержатся в ежевике:
- витамин С;
- витамин К;
- витамин B4;
- витамин Е;
- витамин B3;
- витамин B5.
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