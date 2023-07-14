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Чем отличается голубика от ежевики: польза и вред ягод

14 июля 2023 16:33
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Чем полезна голубика и ежевика
Ягоды ежевики и голубики. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Ежевику и голубику многие путают, хотя ягоды и не похожи между собой внешне, но созревают в одно и тоже время. Они также отличаются содержанием витаминов и минералов. 

Новини.LIVE. расскажет, чем отличается голубика от ежевики. 

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Ежевика считается лесной ягодой, она растет в сосновых лесах, также этим ягодным кустам хорошо подходит болотная местность. В ягоде много семян, как в малине.

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Ягоды ежевики. Фото: Freepik

По сути ежевика выглядит, как большая черная малина или шелковица. Но что отличает ежевику особенно, так это то, что она обладает сильными красящими свойствами. Ягода красит руки, язык и одежду. 

Голубика не столько привередлива в выращивании, она может приспособиться к любой почве. Кусты голубики живут более 100 лет и обладают сильной морозостойкостью. Ягода имеет специфический синий налет, в отличие от ежевики она не окрашивает кожу и ткани и не имеет косточек. 

Чем полезна голубика и ежевика

Ягоды голубики и черники очень полезные для здоровья. Они насыщены витаминами и минералами. Черника содержит пектиновые вещества, антоцианы. 

Черника особо ценится врачами: 

  • офтальмологами; 
  • гастроэнтерологами; 
  • стоматологами. 

Сок ягод черники прекрасно очищает кровь, укрепляет сосуды и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также черника служит отличной профилактикой сахарного диабета.

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Ягоды голубики. Фото: Freepik

Голубика же также очень полезна для профилактики сахарного диабета, ее также употребляют те, у кого сахарный диабет уже диагностирован. Она улучшает пищеварение и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

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Ягоды малины, ежевики и голубики. Фото: Freepik

Витамины, которые содержатся в голубике: 

  • витамин PP;
  • витамин Е;
  • витамин С;
  • витамин В2;
  • витамин В1;
  • витамин PP.
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Ягоды голубики. Фото: Freepik

Витамины, которые содержатся в ежевике:

  • витамин С;
  • витамин К;
  • витамин B4;
  • витамин Е;
  • витамин B3;
  • витамин B5.

Ранее мы писали, почему голубика так дорого стоит, польза и вред ягод.

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