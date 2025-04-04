Когда надо сажать голубику весной 2025 — благоприятный период, советы дачникам

Человек, который собирает урожай голубики в саду. Фото: Pinterest

Каждый человек знает, что голубика — это не только вкусная ягода, но и большая польза для организма, поэтому необходимо вырастить хороший урожай. Опытные дачники рассказали, когда нужно сажать кусты этой ягоды весной и как именно это делать, чтобы голубика выросла большой и вкусной.

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Когда лучше сажать голубику в саду

Сажать эту полезную ягоду можно как весной, так и осенью, но каждое время года имеет собственные особенности. Например, весной сажать голубику можно в большинстве регионов. Но делать это лучше тогда, когда температура почвы достигла пяти-восьми градусов тепла и ночью уже не будет заморозков.

Идеальным периодом для посадки этой летней ягоды является конец марта-начало мая. Однако, это зависит от региона, в котором вы проживаете.

Урожай голубики на кусте. Фото: Medium

Осенью делать это лучше тем, кто живет в южных регионах, где зимы не так суровы. Делать это можно, начиная с конца сентября и завершая в середине октября. В таком случае кусты этой ягоды успеют хорошо укорениться до появления морозов на улице.

Но опытные дачники рекомендуют сажать голубику в весеннее время года, ведь так она быстрее адаптируется и даст первый урожай уже в этом году.

Процесс посадки куста голубики на огороде. Фото: Decorexpro

Как правильно сажать голубику

Шаг первый — выбор участка

Голубику стоит сажать там, где солнце и нет ветра, ведь без солнечного света ягоды будут кислыми. Обязательно сажайте голубику в кислой почве, где уровень pH — 3,5-5,5. Однако, если земля у вас щелочная или нейтральная, подкисляйте ее торфом, серой или хвойным опадом.

Шаг второй — посадка кустов

Сажать голубику нужно на расстоянии не менее, чем один метр, поскольку кусты этой ягоды быстро и сильно разрастаются. Причем, сажать растения надо на глубине в 40-50 сантиметров диаметром 60 сантиметров. Обязательно перед посадкой в яму нужно добавить торф, опилки и перегной.

Шаг третий — полив кустов

После того, как вы посадили кусты этой ягоды, обязательно их тщательно полейте и замульчируйте хвоей или сосновой корой.

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