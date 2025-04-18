Для ветеранов и лиц с инвалидностью ввели важную льготу — какие расходы компенсируют

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ветеранам и лицам с инвалидностью вследствие войны полностью компенсируют расходы за страхование авто. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Законопроект №12295-д в сессионном зале поддержали 285 народных депутатов. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" относительно компенсации расходов определенных категорий лиц, который вступил в силу 1 января 2025 года.

"Для многих участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны даже частичная плата за страховые взносы является непомерной нагрузкой. Учитывая, что 50% стоимости страхового полиса фактически покрывается всеми страхователями (то есть водителями), остальные 50% целесообразно компенсировать за счет государственного бюджета Украины, то есть за счет всех налогоплательщиков", — обосновали инициативу в пояснительной записке авторы законопроекта.

Так, согласно принятым изменениям, с 1 января 2025 года в течение действия военного положения на территории Украины и год после его окончания, ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на 100% компенсации расходов на страхование авто. Половину стоимости страхового полиса будет покрывать Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, а остальное — государство из бюджета.

До 30 июня 2025 года ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут ездить вообще без автогражданки. В случае ДТП выплаты все равно будут осуществляться — как при наличии полиса. Далее заключение договора автострахования станет обязательным, однако со 100% компенсацией расходов.

Условия получения бесплатного автострахования

Компенсацию будут предоставлять только на один автомобиль, который:

имеет рабочий объем двигателя до 2 500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно;

принадлежит лицу на праве собственности;

не используется в коммерческих целях (предоставление платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза).

Управление таким транспортным средством должно осуществляться исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, имеющим право на скидку.

Если лицо нарушит эти условия — передаст управление кому-то другому или подаст ложную информацию, оно потеряет право на бесплатную страховку в будущем.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины относительно нулевой растаможки транспортных средств. Его авторы предлагают вернуть льготную ставку для граждан со статусом участника боевых действий.

Также узнавайте, на какие компенсации имеют право военнослужащие, которые снимают жилье.