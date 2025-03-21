Для УБД хочуть повернути важливу пільгу — що пропонують нардепи

Автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На початку повномасштабної війни усі українці могли завозити автівки з-за кордону, не сплачуючи мита. Проте за кілька місяців цю норму скасували, а нульове розмитнення наразі діє виключно для автомобілів, які ввозяться для військових потреб. Тепер парламентарі пропонують повернути нульову ставку для громадян зі статусом учасника бойових дій.

Новини. LIVE розповідають, які ініціативи щодо пільгового розмитнення авто розглядають у Верховній Раді.

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На початку березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №13058 та №13059, якими передбачається внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо нульового розмитнення транспортних засобів.

"З проханням посприяти забезпеченню нульового розмитнення на авто регулярно звертаються учасники бойових дій, які безпосередньо беруть участь у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України та для яких ця опція важлива в т.ч. для того, щоби за доступнішою ціною придбати авто для використання на фронті, для виконання бойових та інших супутніх завдань", — пояснюють свої ініціативи автори законопроєктів.

Хто зможе скористатися пільгами

Пільгове розмитнення пропонують зробити доступним для громадян, які:

мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

є учасниками бойових дій, що зазнали поранення внаслідок участі у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування військової агресії проти України;

є офіційно уповноваженими особами в інтересах вищезазначених осіб;

офіційно передали власний транспортний засіб військовому підрозділу, що бере участь у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України.

Вищезазначені категорії осіб зможуть ввезти в Україну один транспортний засіб. Під пільги не підпадатимуть автомобілі, які мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з окупованої території.

Скільки буде діяти пільговий період

Відрізняються ініціативи народних обранців лише терміном дії пільг. Законопроєктом №13058 передбачається відновлення нульового розмитнення для вищезазначених категорій громадян на період дії воєнного стану в Україні.

Тоді як автори законопроєкту №13059 пропонують закріпити дію пільг не лише на період воєнного стану, а до 31 грудня наступного року після року, коли буде скасований воєнний стан.

Чи повернуть пільги для інших категорій громадян

Вже 17 березня автори вищезазначених законопроєктів зареєстрували у ВР нові ініціативи — №13058-1 та №13059-1. Відмінність цих двох документів від попередніх лише в тому, що вони передбачають відновлення пільг для усіх військовослужбовців, які є учасниками бойових дій (або офіційно уповноваженими особами УБД).

Під пільгове розмитнення, згідно з новими законопроєктами, як і пропонувалося раніше, підпадатимуть:

автомобілі легкові, кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

автобуси;

вантажівки.

У разі прийняття законопроєкту №13058-1 учасники бойових дій або уповноважені ними особи, а також фізичні особи, які офіційно передали власні автомобілі військовим підрозділам, зможуть завезти з-за кордону один транспортний засіб за нульовими ставками мита, акцизу й ПДВ. Але зробити це можна буде лише до скасування воєнного стану в країні.

Якщо ж Верховна Рада підтримає законодавчу ініціативу №13059-1, пільга діятиме з дня набуття статусу цим документом та до 31 грудня року, наступного після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Наразі усі вищеперераховані ініціативи знаходяться на розгляді в профільному комітеті Ради. У разі прийняття якогось із законопроєктів, документ набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення.

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