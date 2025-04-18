Для ветеранів та осіб з інвалідністю запровадили важливу пільгу — які витрати компенсують

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни повністю компенсуватимуть витрати за страхування авто. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Законопроєкт №12295-д у сесійній залі підтримали 285 народних депутатів. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо компенсації витрат певних категорій осіб, який набрав чинності 1 січня 2025 року.

"Для багатьох учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни навіть часткова плата за страхові внески є непомірним навантаженням. Враховуючи, що 50% вартості страхового поліса фактично покривається усіма страхувальниками (тобто водіями), інші 50% доцільно компенсувати за рахунок державного бюджету України, тобто за рахунок всіх платників податків", — обґрунтували ініціативу у пояснювальній записці автори законопроєкту.

Так, згідно з прийнятими змінами, з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану на території України та рік після його закінчення, ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни матимуть право на 100% компенсації витрат на страхування авто. Половину вартості страхового поліса покриватиме Моторне (транспортне) страхове бюро України, а решту — держава з бюджету.

До 30 червня 2025 року ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть їздити взагалі без автоцивілки. У разі ДТП виплати все одно здійснюватимуться — як за наявності поліса. Далі укладення договору автострахування стане обов'язковим, однак зі 100% компенсацією витрат.

Умови отримання безоплатного автострахування

Компенсацію надаватимуть лише на один автомобіль, який:

має робочий об’єм двигуна до 2 500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловатів включно;

належить особі на праві власності;

не використовується в комерційних цілях (надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу).

Керування таким транспортним засобом має здійснюватися виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку.

Якщо особа порушить ці умови — передасть керування комусь іншому чи подасть неправдиву інформацію, вона втратить право на безоплатну страховку в майбутньому.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, якими передбачається внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо нульового розмитнення транспортних засобів. Його автори пропонують повернути пільгову ставку для громадян зі статусом учасника бойових дій.

Також дізнавайтеся, на які компенсації мають право військовослужбовці, які винаймають житло.