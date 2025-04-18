Погода в Украине 19 и 20 апреля — прогноз от Наталки Диденко на Пасху

Освящение пасхальных корзин. Фото архивное: Новини.LIVE

В Украине на этих выходных, а именно 19 и 20 апреля, часть областей окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет дожди и ветер. Впрочем, на самый большой христианский праздник, Пасху, во всех регионах будет теплая, почти жаркая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 19 апреля

В субботу, 19 апреля, западные области Украины попадут под влияние атмосферного фронта. Это приведет к кратковременным дождям и незначительному снижению температуры — днем ожидается от +15...+19 °C.

Температурная карта Украины 19 апреля. Фото: Метеопост

На остальной территории страны сохранится сухая, теплая и в основном солнечная погода. Максимальная температура воздуха составит в пределах +20...+24 °C.

В Киеве 19 апреля осадков не ожидается. Температура днем будет держаться в пределах +20...+22 °C.

Погода на Пасху 20 апреля в Украине

На Пасху, 20 апреля, по всей Украине будет теплая весенняя погода. Температура будет достигать +20...+24 °C. Наталка Диденко сообщила, что в этот день будет ясное небо, лишь в западных областях возможна небольшая вероятность дождей.

Температурная карта Украины 20 апреля. Фото: Метеопост

В Киеве воскресенье 20 апреля будет солнечным, температура воздуха будет колебаться +20...+22 °C.

После Пасхи в Украине резко изменится погода

Теплая погода, по прогнозу, будет держаться в Украине в течение всей следующей недели. Однако уже в следующие выходные, 26-27 апреля, ожидается изменение погодных условий. Во многих регионах прогнозируются дожди, местами грозы и снижение температуры до +11...+17°C.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что май тоже разочарует похолоданиями и грозами. Метеорологи назвали период, когда наконец в Украине воцарится летнее тепло.

Кроме того, известно, будет ли сегодня, 18 апреля, Земля под влиянием магнитных бурь.