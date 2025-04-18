Погода в Україні 19 та 20 квітня — прогноз від Наталки Діденко на Великдень

Великдень зустрінемо з теплом — Діденко сказала, коли похолодає
В Україні цих вихідних, а саме 19 та 20 квітня, частина областей опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе дощі та вітер. Втім, на найбільше християнське свято, Великдень, в усіх регіонах буде тепла, майже спекотна погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 19 квітня
В суботу, 19 квітня, західні області України потраплять під вплив атмосферного фронту. Це призведе до короткочасних дощів та незначного зниження температури — вдень очікується від +15...+19 °C.
На решті території країни утримається суха, тепла і здебільшого сонячна погода. Максимальна температура повітря становитиме в межах +20...+24 °C.
У Києві 19 квітня опадів не очікується. Температура вдень триматиметься в межах +20...+22 °C.
Погода на Великдень 20 квітня в Україні
На Великдень, 20 квітня, по всій Україні буде тепла весняна погода. Температура сягатиме +20...+24 °C. Наталка Діденко повідомила, що цього дня буде ясне небо, лише в західних областях можлива невелика ймовірність дощів.
У Києві неділя 20 квітня буде сонячною, температура повітря коливатиметься +20...+22 °C.
Після Великодня в Україні різко зміниться погода
Тепла погода, за прогнозом, триматиметься в Україні протягом усього наступного тижня. Проте вже наступними вихідними, 26–27 квітня, очікується зміна погодних умов. У багатьох регіонах прогнозуються дощі, місцями грози та зниження температури до +11...+17°C.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що травень теж розчарує похолоданнями та грозами. Метеорологи назвали період, коли нарешті в Україні запанує літнє тепло.
Крім того, відомо, чи буде сьогодні, 18 квітня, Земля під впливом магнітних бур.
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