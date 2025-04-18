Магнітні бурі 18 квітня — прогноз для метеозалежних

Дія Сонця різко збурить Землю — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п’ятницю, 18 квітня, магнітосфера Землі залишатиметься в стані підвищеної збудженості. Серйозних геомагнітних бур очікувати не варто.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 квітня
Геофізики прогнозують, що геомагнітне поле варіюватиметься від нестійкого до активного рівня, що може спричинити легкий дискомфорт у чутливих людей, але не призведе до серйозних наслідків.
Протягом останньої доби сонячна активність була невисокою: на поверхні світила зафіксовано чотири спалахи класу С. Вони не мають впливу на Землю.
На 18 квітня прогнозується помірна активність Сонця. Є невелика ймовірність виникнення потужніших спалахів класу X, але поки що вони залишаються малоймовірними.
Сонячна активність на 18 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 11%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 41
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей, схильних до серцево-судинних захворювань. Завчасне попередження про підвищену сонячну активність допомагає зменшити ризики інфарктів та інсультів.
Щоб легше перенести дні з магнітною нестабільністю, лікарі рекомендують:
- спати щонайменше 7–8 годин на добу;
- їсти регулярно та збалансовано;
- уникати надмірного фізичного навантаження та стресів;
- дотримуватися стабільного режиму дня;
- частіше бувати на свіжому повітрі та знаходити час для приємних емоцій;
- обмежити вживання кави та алкоголю;
- не перевантажувати себе справами та дозволити собі більше відпочинку.
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