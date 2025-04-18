Магнітні бурі 18 квітня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

У п’ятницю, 18 квітня, магнітосфера Землі залишатиметься в стані підвищеної збудженості. Серйозних геомагнітних бур очікувати не варто.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 квітня

Геофізики прогнозують, що геомагнітне поле варіюватиметься від нестійкого до активного рівня, що може спричинити легкий дискомфорт у чутливих людей, але не призведе до серйозних наслідків.

Протягом останньої доби сонячна активність була невисокою: на поверхні світила зафіксовано чотири спалахи класу С. Вони не мають впливу на Землю.

На 18 квітня прогнозується помірна активність Сонця. Є невелика ймовірність виникнення потужніших спалахів класу X, але поки що вони залишаються малоймовірними.

Сонячна активність на 18 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 11%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 41

Погіршення самопочуття у чоловіка. Фото: Pexels

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей, схильних до серцево-судинних захворювань. Завчасне попередження про підвищену сонячну активність допомагає зменшити ризики інфарктів та інсультів.

Щоб легше перенести дні з магнітною нестабільністю, лікарі рекомендують:

спати щонайменше 7–8 годин на добу;

їсти регулярно та збалансовано;

уникати надмірного фізичного навантаження та стресів;

дотримуватися стабільного режиму дня;

частіше бувати на свіжому повітрі та знаходити час для приємних емоцій;

обмежити вживання кави та алкоголю;

не перевантажувати себе справами та дозволити собі більше відпочинку.

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