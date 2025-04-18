Магнитные бури 18 апреля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com

В пятницу, 18 апреля, магнитосфера Земли будет оставаться в состоянии повышенной возбужденности. Серьезных геомагнитных бурь ожидать не стоит.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 апреля

Геофизики прогнозируют, что геомагнитное поле будет варьироваться от неустойчивого до активного уровня, что может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей, но не приведет к серьезным последствиям.

В течение последних суток солнечная активность была невысокой: на поверхности светила зафиксировано четыре вспышки класса С. Они не имеют влияния на Землю.

На 18 апреля прогнозируется умеренная активность Солнца. Есть небольшая вероятность возникновения более мощных вспышек класса X, но пока они остаются маловероятными.

Солнечная активность на 18 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 11%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 41

Ухудшение самочувствия у мужчины. Фото: Pexels

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Заблаговременное предупреждение о повышенной солнечной активности помогает уменьшить риски инфарктов и инсультов.

Чтобы легче перенести дни с магнитной нестабильностью, врачи рекомендуют:

спать не менее 7-8 часов в сутки;

есть регулярно и сбалансировано;

избегать чрезмерной физической нагрузки и стрессов;

придерживаться стабильного режима дня;

чаще бывать на свежем воздухе и находить время для приятных эмоций;

ограничить употребление кофе и алкоголя;

не перегружать себя делами и позволить себе больше отдыха.

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