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Зарплаты в Ужгороде выросли — сколько в среднем платят в 2025

18 апреля 2025 14:40
Катерина Балаева - редактор
Средняя зарплата в Ужгороде в 2025 году: цифры, изменения, тренды
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

Ужгород, живописный город на Западе Украины, известный своей богатой историей и близостью к границам с Европой, остается важным экономическим центром Закарпатья. В 2025 году рынок труда в Ужгороде демонстрирует стабильный рост заработной платы, что отражает общенациональные тенденции.

По данным портала Work.ua, средняя зарплата в городе составляет 24 000 грн, что на 20% больше, чем в апреле 2024 года. Эта цифра базируется на анализе 1 684 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца.

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Рынок труда в Ужгороде разнообразен, но четко прослеживается закономерность: высокооплачиваемые позиции связаны с продажами, управлением и специализированными навыками, тогда как сфера обслуживания и неквалифицированный труд остаются менее прибыльными.

Кто зарабатывает больше всего

В топе — руководители, продавцы и риелторы:

  • руководитель отдела продаж — 50 000 грн. Это типичная ситуация: на пересечении управленческих решений и дохода компании всегда стоит высокое вознаграждение;
  • риелторы — 45 000 грн. Активность на рынке недвижимости, в том числе арендном, держит эту профессию на высоком уровне оплаты;
  • торговые представители — 35 000 грн (+22% за год). Бум локального бизнеса способствует росту зарплат в сфере продаж.

Средний уровень: стабильность и рост

Те, кто работает с клиентами, перевозит товары или руководит простыми процессами, могут рассчитывать на 27 000-30 000 грн. Например:

  • менеджеры по продажам, водители, экспедиторы — 30 000 грн. Все эти профессии показали прирост от 20% до 33% по сравнению с 2024 годом;
  • бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами — около 27 500 грн. Рост оплаты в этих категориях достиг 35% и 22% соответственно;
  • повара, кладовщики, официанты также зафиксировали заметное повышение - до 27 000 и 22 000 грн соответственно.

Нижний порог: без изменений не обошлось

Самые низкие зарплаты имеют бариста, продавцы-консультанты, кассиры и уборщицы. Однако и здесь есть позитив:

  • уборщицы — 17 000 грн, но с наибольшим приростом: +43%;
  • кассиры, офис-менеджеры — 19 000 грн (+ 24% и + 9%).

Советы для повышения дохода в Ужгороде

Чтобы зарабатывать больше на современном рынке труда в Ужгороде, стоит учесть несколько практических советов.

  • Инвестируйте в навыки продаж. Профессии, связанные с продажами (риелторы, менеджеры, торговые представители), остаются самыми прибыльными. Пройдите курсы по переговорам или CRM-системам, чтобы выделяться среди кандидатов.
  • Освоить бухгалтерию. Рост зарплат в этой сфере (+35%) свидетельствует о высоком спросе. Онлайн-курсы по 1С или международным стандартам отчетности могут открыть новые возможности.
  • Рассмотрите логистику. Работа водителем или экспедитором обеспечивает стабильный доход и пользуется спросом из-за развития торговли.
  • Работайте над гибкостью. Сочетание нескольких работ (например, бариста и продавец-консультант) может увеличить ваш доход, особенно для студентов.
  • Следитеза вакансиями. Регулярно проверяйте соответствующие порталы, чтобы вовремя реагировать на новые предложения с более высокими зарплатами.

Отметим, в 2025 году наблюдается общий рост средних зарплат в Украине, однако динамика этого процесса варьируется между областями. Так, например, в апреле этого года среднемесячный доход жителей Ивано-Франковска превысил 22 тысячи гривен. Это свидетельствует о неравномерном характере повышения заработных плат в разных уголках страны.

Кроме того, дистанционная работа остается актуальной в Украине весной 2025 года. Многие компании предлагают удаленные вакансии в различных отраслях. Некоторые работодатели обещают дистанционный заработок от 50 тысяч гривен.

зарплаты работа деньги Ужгород зарплата
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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14:17 Погибло 7 человек — третья годовщина удара по СТО во Львове

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