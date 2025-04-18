Средняя зарплата в Ужгороде в 2025 году: цифры, изменения, тренды

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ужгород, живописный город на Западе Украины, известный своей богатой историей и близостью к границам с Европой, остается важным экономическим центром Закарпатья. В 2025 году рынок труда в Ужгороде демонстрирует стабильный рост заработной платы, что отражает общенациональные тенденции.

По данным портала Work.ua, средняя зарплата в городе составляет 24 000 грн, что на 20% больше, чем в апреле 2024 года. Эта цифра базируется на анализе 1 684 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца.

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Рынок труда в Ужгороде разнообразен, но четко прослеживается закономерность: высокооплачиваемые позиции связаны с продажами, управлением и специализированными навыками, тогда как сфера обслуживания и неквалифицированный труд остаются менее прибыльными.

Кто зарабатывает больше всего

В топе — руководители, продавцы и риелторы:

руководитель отдела продаж — 50 000 грн. Это типичная ситуация: на пересечении управленческих решений и дохода компании всегда стоит высокое вознаграждение;

риелторы — 45 000 грн. Активность на рынке недвижимости, в том числе арендном, держит эту профессию на высоком уровне оплаты;

торговые представители — 35 000 грн (+22% за год). Бум локального бизнеса способствует росту зарплат в сфере продаж.

Средний уровень: стабильность и рост

Те, кто работает с клиентами, перевозит товары или руководит простыми процессами, могут рассчитывать на 27 000-30 000 грн. Например:

менеджеры по продажам, водители, экспедиторы — 30 000 грн. Все эти профессии показали прирост от 20% до 33% по сравнению с 2024 годом;

бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами — около 27 500 грн. Рост оплаты в этих категориях достиг 35% и 22% соответственно;

повара, кладовщики, официанты также зафиксировали заметное повышение - до 27 000 и 22 000 грн соответственно.

Нижний порог: без изменений не обошлось

Самые низкие зарплаты имеют бариста, продавцы-консультанты, кассиры и уборщицы. Однако и здесь есть позитив:

уборщицы — 17 000 грн, но с наибольшим приростом: +43%;

кассиры, офис-менеджеры — 19 000 грн (+ 24% и + 9%).

Советы для повышения дохода в Ужгороде

Чтобы зарабатывать больше на современном рынке труда в Ужгороде, стоит учесть несколько практических советов.

Инвестируйте в навыки продаж . Профессии, связанные с продажами (риелторы, менеджеры, торговые представители), остаются самыми прибыльными. Пройдите курсы по переговорам или CRM-системам, чтобы выделяться среди кандидатов.

. Профессии, связанные с продажами (риелторы, менеджеры, торговые представители), остаются самыми прибыльными. Пройдите курсы по переговорам или CRM-системам, чтобы выделяться среди кандидатов. Освоить бухгалтерию . Рост зарплат в этой сфере (+35%) свидетельствует о высоком спросе. Онлайн-курсы по 1С или международным стандартам отчетности могут открыть новые возможности.

. Рост зарплат в этой сфере (+35%) свидетельствует о высоком спросе. Онлайн-курсы по 1С или международным стандартам отчетности могут открыть новые возможности. Рассмотрите логистику . Работа водителем или экспедитором обеспечивает стабильный доход и пользуется спросом из-за развития торговли.

. Работа водителем или экспедитором обеспечивает стабильный доход и пользуется спросом из-за развития торговли. Работайте над гибкостью . Сочетание нескольких работ (например, бариста и продавец-консультант) может увеличить ваш доход, особенно для студентов.

. Сочетание нескольких работ (например, бариста и продавец-консультант) может увеличить ваш доход, особенно для студентов. Следитеза вакансиями. Регулярно проверяйте соответствующие порталы, чтобы вовремя реагировать на новые предложения с более высокими зарплатами.

Отметим, в 2025 году наблюдается общий рост средних зарплат в Украине, однако динамика этого процесса варьируется между областями. Так, например, в апреле этого года среднемесячный доход жителей Ивано-Франковска превысил 22 тысячи гривен. Это свидетельствует о неравномерном характере повышения заработных плат в разных уголках страны.

Кроме того, дистанционная работа остается актуальной в Украине весной 2025 года. Многие компании предлагают удаленные вакансии в различных отраслях. Некоторые работодатели обещают дистанционный заработок от 50 тысяч гривен.