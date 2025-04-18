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Зарплати в Ужгороді зросли — скільки в середньому платять у 2025

18 квітня 2025 14:40
Катерина Балаєва - редактор
Середня зарплата в Ужгороді у 2025 році: цифри, зміни, тренди
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Ужгород, мальовниче місто на Заході України, відоме своєю багатою історією та близькістю до кордонів із Європою, залишається важливим економічним осередком Закарпаття. У 2025 році ринок праці в Ужгороді демонструє стабільне зростання заробітних плат, що відображає загальнонаціональні тенденції. 

За даними порталу Work.ua, середня зарплата в місті становить 24 000 грн, що на 20% більше, ніж у квітні 2024 року. Ця цифра базується на аналізі 1 684 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці.

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Ринок праці в Ужгороді різноманітний, але чітко простежується закономірність: високооплачувані позиції пов’язані з продажами, управлінням та спеціалізованими навичками, тоді як сфера обслуговування та некваліфікована праця залишаються менш прибутковими.

Хто заробляє найбільше

У топі — керівники, продавці та рієлтори:

  • керівник відділу продажу — 50 000 грн. Це типова ситуація: на перетині управлінських рішень і доходу компанії завжди стоїть висока винагорода;
  • рієлтори — 45 000 грн. Активність на ринку нерухомості, в тому числі орендному, тримає цю професію на високому рівні оплати;
  • торгові представники — 35 000 грн (+22% за рік). Бум локального бізнесу сприяє росту зарплат у сфері продажів.

Середній рівень: стабільність і зростання

Ті, хто працює з клієнтами, перевозить товари або керує простими процесами, можуть розраховувати на 27 000-30 000 грн. Наприклад:

  • менеджери з продажу, водії, експедитори — 30 000 грн. Усі ці професії показали приріст від 20% до 33% у порівнянні з 2024 роком;
  • бухгалтери, менеджери по роботі з клієнтами — близько 27 500 грн. Зростання оплати в цих категоріях сягнуло 35% і 22% відповідно;
  • кухарі, комірники, офіціанти також зафіксували помітне підвищення — до 27 000 і 22 000 грн відповідно.

Нижній поріг: без змін не обійшлося

Найнижчі зарплати мають бариста, продавці-консультанти, касири та прибиральниці. Проте й тут є позитив:

  • прибиральниці — 17 000 грн, але з найбільшим приростом: +43%;
  • касири, офіс-менеджери — 19 000 грн (+24% і +9%).

Поради для підвищення доходу в Ужгороді

Щоб заробляти більше на сучасному ринку праці в Ужгороді, варто врахувати кілька практичних порад.

  • Інвестуйте в навички продажів. Професії, пов’язані з продажами (рієлтори, менеджери, торгові представники), залишаються найприбутковішими. Пройдіть курси з переговорів або CRM-систем, щоб виділятися серед кандидатів.
  • Опанувати бухгалтерію. Зростання зарплат у цій сфері (+35%) свідчить про високий попит. Онлайн-курси з 1С або міжнародних стандартів звітності можуть відкрити нові можливості.
  • Розгляньте логістику. Робота водієм чи експедитором забезпечує стабільний дохід і має попит через розвиток торгівлі.
  • Працюйте над гнучкістю. Поєднання кількох робіт (наприклад, бариста та продавець-консультант) може збільшити ваш дохід, особливо для студентів.
  • Слідкуйте за вакансіями. Регулярно перевіряйте відповідні портали, щоб вчасно реагувати на нові пропозиції з вищими зарплатами.

Зазначимо, у 2025 році спостерігається загальне зростання середніх зарплат в Україні, проте динаміка цього процесу варіюється між областями. Так, наприклад, у квітні цього року середньомісячний дохід мешканців Івано-Франківська перевищив 22 тисячі гривень. Це свідчить про нерівномірний характер підвищення заробітних плат у різних куточках країни.

Крім того, дистанційна робота залишається актуальною в Україні навесні 2025 року. Багато компаній пропонують віддалені вакансії в різних галузях. Деякі роботодавці обіцяють дистанційний заробіток від 50 тисяч гривень.

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