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У Дніпрі змінився рівень середньої зарплати — які суми пропонують

16 квітня 2025 13:14
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зарплати в Дніпрі — скільки у середньому платять українцям у квітні 2025 року
Людина перераховує гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У квітні 2025 року жителі Дніпра заробляють у середньому 23,5 тис. гривень щомісяця. Найбільші виплати мають   автослюсарі, головні бухгалтери та зварювальники. 

     Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua

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Яка середня зарплата у Дніпрі

Як свідчить аналітика, на ринку праці продовжує панувати позитивна динаміка. Так, середня зарплата в місті за останній рік зросла на 18%. Водночас рівень виплат залежить від того, яку посаду займає працівник, і коливається від 14 тис. гривень до 42 тис. гривень.

Найвищі зарплати мають українці, які працюють у технічному чи сервісному обслуговуванні. Наприклад:

  • автослюсар — 37,5 тис. гривень;
  • головний бухгалтер — 35 тис. гривень;
  • зварювальник — 30 тис. гривень;
  • водій — 30 тис. гривень; 
  • логіст — 27, 5 тис. гривень; 
  • експедитор — 27 тис. гривень;
  • слюсар — 25 тис. гривень;
  • електрик — 25 тис. гривень; 
  • піцайоло — 24 тис. гривень;
  • швачка — 23, 5 тис. гривень. 

Також непогано заробляють громадяни, які працюють у сфері продажів:

  • торговий представник отримує 33, 5 тис. гривень;
  • менеджер з продажу — 30 тис. гривень;
  • менеджер з закупівель — 27,5 тис. гривень;
  • менеджер по роботі з клієнтами — 24 тис. гривень;
  • продавець-консультант — 20 тис. гривень. 

Водночас за даними на порталі, середня зарплата в Україні за рік зросла на 20% (на 4 тис. гривень), тобто економічна активність в країні триває, попри повномасштабну війну та інші виклики. 

Індексація зарплат в Україні — за яких умов відбудеться

Індексація розпочинається лише у разі, якщо індекс споживчих цін, який залежить від інфляції та обчислюється наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації у 103%. Як зазначають фахівці, індексувати зарплату українцям можна було б з квітня цього року, але за даними Держстату індекс інфляції за березень склав 101,5%. 

Нагадаємо, що працевлаштовані українці, якщо мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати потрійну зарплату. У Держпраці раніше пояснювали, коли у працівників виникає таке право. 

Також ми розповідали, чи виплатять лікарняні людині, яка прийшла на нову роботу і перебуває на випробувальному терміні. У Пенсійному фонді уточнили важливі деталі.

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