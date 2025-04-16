Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow В Днепре изменилась средняя зарплата — какие суммы предлагают arrow

В Днепре изменилась средняя зарплата — какие суммы предлагают

16 апреля 2025 13:14
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Зарплаты в Днепре — сколько в среднем платят украинцам в апреле 2025 года
Человек пересчитывает деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В апреле 2025 года жители Днепра зарабатывают в среднем 23,5 тыс. гривен ежемесячно. Самые большие выплаты получают имеют автослесари, главные бухгалтеры и сварщики.

Об Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

Реклама
Читайте также:

Какова средняя зарплата в Днепре

Как свидетельствует аналитика, на рынке труда продолжает царить положительная динамика. Так, средняя зарплата в городе за последний год выросла на 18%. При этом уровень выплат зависит от того, какую должность занимает работник, и колеблется от 14 тыс. гривен до 42 тыс. гривен.

Самые высокие зарплаты у украинцев, работающих в техническом или сервисном обслуживании. Например:

  • автослесарь — 37,5 тыс. гривен;
  • главный бухгалтер — 35 тыс. гривен;
  • сварщик — 30 тыс. гривен;
  • водитель — 30 тыс. гривен; 
  • логист — 27,5 тыс. гривен; 
  • экспедитор – 27 тыс. гривен;
  • слесарь — 25 тыс. гривен;
  • электрик — 25 тыс. гривен; 
  • пиццайоло — 24 тыс. гривен;
  • швея — 23, 5 тыс. гривен.

Также неплохо зарабатывают граждане, работающие в сфере продаж:

  • торговый представитель получает 33,5 тыс. гривен;
  • менеджер по продажам — 30 тыс. гривен;
  • менеджер по закупкам — 27,5 тыс. гривен;
  • менеджер по работе с клиентами — 24 тыс. гривен;
  • продавец-консультант — 20 тыс. гривен.

В то же время по данным на портале, средняя зарплата в Украине за год выросла на 20% (на 4 тыс. гривен), то есть экономическая активность в стране сохраняется, несмотря на полномасштабную войну и другие вызовы.

Индексация зарплат в Украине — какие условия для этого нужны

Индексация начинается только в случае, если индекс потребительских цен, который зависит от инфляции и исчисляется нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%. Как отмечают специалисты, индексировать зарплату украинцам можно было бы с апреля этого года, но по данным Госстата индекс инфляции за март составил 101,5%.

Напомним, что трудоустроенные украинцы, если имеют проблемы со здоровьем, могут получить тройную зарплату. В Гоструда ранее объясняли, когда у работников возникает такое право.

Также мы рассказывали, выплатят ли больничные человеку, который пришел на новую работу и находится на испытательном сроке. В Пенсионном фонде уточнили важные детали.

зарплаты работа Днепр деньги вакансии зарплата
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:16 В ОПУ прокомментировали сотрудничество с прифронтовыми громадами

14:07 Задержаны агенты РФ, которые готовили теракты — среди них дети

14:04 Одесский экс-военком Борисов остается под стражей — детали

14:02 Скидки на железнодорожные билеты в Польше — кто имеет льготы

13:43 Продавали торф за копейки — в Киеве разоблачили преступную группу

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:42 Украинка шокировала правдой о спортсменах из РФ — что сказала

13:25 Питание в одесских школах и садах — депутаты выделили деньги

Text

13:21 Новые детали о соглашении по полезным ископаемым — эфир День.LIVE

13:16 Гранты в 1 тыс. долларов — кто из украинок получит деньги

13:15 В Киеве чиновник получил подозрение за откаты "Киевзеленстроя"

14:16 В ОПУ прокомментировали сотрудничество с прифронтовыми громадами

14:07 Задержаны агенты РФ, которые готовили теракты — среди них дети

14:04 Одесский экс-военком Борисов остается под стражей — детали

14:02 Скидки на железнодорожные билеты в Польше — кто имеет льготы

13:43 Продавали торф за копейки — в Киеве разоблачили преступную группу

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:42 Украинка шокировала правдой о спортсменах из РФ — что сказала

13:25 Питание в одесских школах и садах — депутаты выделили деньги

13:16 Гранты в 1 тыс. долларов — кто из украинок получит деньги

13:15 В Киеве чиновник получил подозрение за откаты "Киевзеленстроя"

13:14 В Днепре изменилась средняя зарплата — какие суммы предлагают

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил