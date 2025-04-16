Зарплаты в Днепре — сколько в среднем платят украинцам в апреле 2025 года

Человек пересчитывает деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года жители Днепра зарабатывают в среднем 23,5 тыс. гривен ежемесячно. Самые большие выплаты получают имеют автослесари, главные бухгалтеры и сварщики.

Об Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

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Какова средняя зарплата в Днепре

Как свидетельствует аналитика, на рынке труда продолжает царить положительная динамика. Так, средняя зарплата в городе за последний год выросла на 18%. При этом уровень выплат зависит от того, какую должность занимает работник, и колеблется от 14 тыс. гривен до 42 тыс. гривен.

Самые высокие зарплаты у украинцев, работающих в техническом или сервисном обслуживании. Например:

автослесарь — 37,5 тыс. гривен;

главный бухгалтер — 35 тыс. гривен;

сварщик — 30 тыс. гривен;

водитель — 30 тыс. гривен;

логист — 27,5 тыс. гривен;

экспедитор – 27 тыс. гривен;

слесарь — 25 тыс. гривен;

электрик — 25 тыс. гривен;

пиццайоло — 24 тыс. гривен;

швея — 23, 5 тыс. гривен.

Также неплохо зарабатывают граждане, работающие в сфере продаж:

торговый представитель получает 33,5 тыс. гривен;

менеджер по продажам — 30 тыс. гривен;

менеджер по закупкам — 27,5 тыс. гривен;

менеджер по работе с клиентами — 24 тыс. гривен;

продавец-консультант — 20 тыс. гривен.

В то же время по данным на портале, средняя зарплата в Украине за год выросла на 20% (на 4 тыс. гривен), то есть экономическая активность в стране сохраняется, несмотря на полномасштабную войну и другие вызовы.

Индексация зарплат в Украине — какие условия для этого нужны

Индексация начинается только в случае, если индекс потребительских цен, который зависит от инфляции и исчисляется нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%. Как отмечают специалисты, индексировать зарплату украинцам можно было бы с апреля этого года, но по данным Госстата индекс инфляции за март составил 101,5%.

Напомним, что трудоустроенные украинцы, если имеют проблемы со здоровьем, могут получить тройную зарплату. В Гоструда ранее объясняли, когда у работников возникает такое право.

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