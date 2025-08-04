Что можно посадить на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Август 2025 на огороде — что можно посеять в конце лета
Конец лета — это еще не конец дачных дел, поскольку на огороде еще можно смело сажать определенные культуры. Узнайте, какие растения разрешается посеять на своем участке в августе 2025 года, чтобы собрать щедрый и вкусный урожай в осеннее время года.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие культуры можно сеять на огороде в конце лета 2025 года
Редиска
В конце лета можно смело сажать сорта редиски, которые быстро созревают и не формируют стрелки. Например, некоторые сорта этого овоща дают урожай через две недели с момента появления первых всходов. Дачники отмечают, что такие сорта хорошо выдерживают смену погоды, осадки и легкую тень.
Но редиску советуют сеять в увлажненную почву, посыпанную сверху компостом с рыхлой структурой. Это поможет семенам редиски правильно прорастать, не даст влаге в земле застаиваться и будет способствовать хорошему обмену воздуха.
Укроп
Это еще одна культура, которую можно смело посеять на своем огороде в августе 2025 года. Но семена не стоит заглублять в борозды, поскольку этот представитель зелени любит расти в свете. Лучше рассыпать семена по поверхности почвы и легко разрыхлить или посыпать тонким слоем компоста.
Но лучше выбирать сорта, которые долго не формируют стрелку, имеют густую листву и хороший запах. Укроп этих сортов можно как сушить, так и замораживать и даже солить.
Дайкон, редька и репа
Также в августе разрешается сажать и эти культуры, поскольку они быстро созревают, хорошо выдерживают перепады температуры и всходят даже после сильных дождей. Но для обильного урожая стоит выбирать проверенные семена и вовремя прореживать растения.
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