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Главная Дом и огород Август 2025 на огороде — что можно посеять в конце лета

Август 2025 на огороде — что можно посеять в конце лета

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:54
Что можно посадить на огороде в августе 2025 — советы дачникам
Человек, который высаживает рассаду на огороде. Фото: Pinterest

Конец лета — это еще не конец дачных дел, поскольку на огороде еще можно смело сажать определенные культуры. Узнайте, какие растения разрешается посеять на своем участке в августе 2025 года, чтобы собрать щедрый и вкусный урожай в осеннее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Редиска

В конце лета можно смело сажать сорта редиски, которые быстро созревают и не формируют стрелки. Например, некоторые сорта этого овоща дают урожай через две недели с момента появления первых всходов. Дачники отмечают, что такие сорта хорошо выдерживают смену погоды, осадки и легкую тень.

Но редиску советуют сеять в увлажненную почву, посыпанную сверху компостом с рыхлой структурой. Это поможет семенам редиски правильно прорастать, не даст влаге в земле застаиваться и будет способствовать хорошему обмену воздуха.

Редиска
Пучок собранной редиски на огороде. Фото: Freepik

Укроп

Это еще одна культура, которую можно смело посеять на своем огороде в августе 2025 года. Но семена не стоит заглублять в борозды, поскольку этот представитель зелени любит расти в свете. Лучше рассыпать семена по поверхности почвы и легко разрыхлить или посыпать тонким слоем компоста.

Но лучше выбирать сорта, которые долго не формируют стрелку, имеют густую листву и хороший запах. Укроп этих сортов можно как сушить, так и замораживать и даже солить.

Укроп
Выращивание укропа на огороде. Фото: Decorexpro

Дайкон, редька и репа

Также в августе разрешается сажать и эти культуры, поскольку они быстро созревают, хорошо выдерживают перепады температуры и всходят даже после сильных дождей. Но для обильного урожая стоит выбирать проверенные семена и вовремя прореживать растения.

Коллаж
Урожай дайкона, редьки и репы на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за голубикой на огороде, чтобы увеличить ее урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно собирать семена помидоров для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, как пересадить кусты клубники на огороде, чтобы не испортить урожай.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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