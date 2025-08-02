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Головна Дім та город Не поливайте город із синіх бочок — чому це важливо для врожаю

Не поливайте город із синіх бочок — чому це важливо для врожаю

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 19:30
Чому не можна поливати город із синіх бочок — який колір треба обрати, щоб не втратити врожай
Вода в чорній бочці та полив городу зі шланга. Фото: колаж Новини.LIVE

У кожного досвідченого дачника на ділянці стоять бочки, в яких налита вода для поливу рослин на городі, і вони обов’язково чорного кольору. Дізнайтеся, чому ці бочки для поливу городу мають бути саме такого кольору.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб полив рослин на городі не був марним, варто підібрати правильний колір для бочок, де ви настоюєте воду. Бочки синього, білого і жовтого кольору не так добре нагріваються, як чорні. Річ у тім, що багато городніх культур вразливі до температури води.

Щоб рослини не постраждали від стресу, варто знати, чому важливо зберігати воду саме в чорних бочках.

Черные бочки
Вода в чорних бочках на городі. Фото: Pinterest

Чому варто тримати воду для поливу городу в чорних бочках

Вода в чорних бочках гарно прогрівається, а це саме те, що потрібно примхливим рослинам. А ще відстояна в них вода натурально насичується киснем, оскільки цей процес активніше відбувається саме в теплому місці. Кисень допомагає культурам краще засвоювати корисні елементи.

Багато дачників ставлять чорні бочки по центру теплиці, де вдень сонце нагріває воду, а вночі звідти не так активно випаровується вода. До того ж бочка віддає тепло парника і виступає обігрівачем вночі, коли прохолодно, особливо наприкінці літа.

По ночах у серпні грядки страждають від прохолоди, а врожай все ще достигає, тому це може стати справжньою проблемою для культур. А ось бочки чорного кольору можуть зробити цей перехід плавним, що важливо для рослин. 

Варто зазначити, що підтримка стабільного тепла в теплиці та на грядці допомагає продовжити період плодоношення на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, що і коли поливати на городі в липні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що і де варто садити на городі в липні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, як поливати огірки в липні 2025 року, щоб вони не гірчили.

рослини вода лайфхаки поради город
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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