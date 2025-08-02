Чому не можна поливати город із синіх бочок — який колір треба обрати, щоб не втратити врожай

Не поливайте город із синіх бочок — чому це важливо для врожаю
У кожного досвідченого дачника на ділянці стоять бочки, в яких налита вода для поливу рослин на городі, і вони обов’язково чорного кольору. Дізнайтеся, чому ці бочки для поливу городу мають бути саме такого кольору.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Щоб полив рослин на городі не був марним, варто підібрати правильний колір для бочок, де ви настоюєте воду. Бочки синього, білого і жовтого кольору не так добре нагріваються, як чорні. Річ у тім, що багато городніх культур вразливі до температури води.
Щоб рослини не постраждали від стресу, варто знати, чому важливо зберігати воду саме в чорних бочках.
Чому варто тримати воду для поливу городу в чорних бочках
Вода в чорних бочках гарно прогрівається, а це саме те, що потрібно примхливим рослинам. А ще відстояна в них вода натурально насичується киснем, оскільки цей процес активніше відбувається саме в теплому місці. Кисень допомагає культурам краще засвоювати корисні елементи.
Багато дачників ставлять чорні бочки по центру теплиці, де вдень сонце нагріває воду, а вночі звідти не так активно випаровується вода. До того ж бочка віддає тепло парника і виступає обігрівачем вночі, коли прохолодно, особливо наприкінці літа.
По ночах у серпні грядки страждають від прохолоди, а врожай все ще достигає, тому це може стати справжньою проблемою для культур. А ось бочки чорного кольору можуть зробити цей перехід плавним, що важливо для рослин.
Варто зазначити, що підтримка стабільного тепла в теплиці та на грядці допомагає продовжити період плодоношення на городі.
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