Як не можна поливати гарбузи на городі — як це правильно робити, поради дачникам

Дачниця, яка поливає гарбузи на городі. Фото: Homes and Gardens

Кожен справжній дачник знає, як надлишок чи дефіцит вологи може зіпсувати врожай на городі, зокрема, і гарбузи. Дізнайтеся, як ні в якому разі не можна поливати ці культури, щоб не втратити врожай і виростити найсмачніші гарбузи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як у жодному випадку не можна поливати гарбузи на городі

Ніколи не поливайте гарбузи на городі крижаною водою, адже їхнє коріння відчуває стрес, у результаті чого починають масово гнити зав’язі на рослинах. Від холодної рідини коренева система зізнає різкого спазму, тому воно стає непридатним до вбирання вологи і поживних елементів.

У результаті гарбузи починають скидати молоді зав’язі, тому плоди починають гнити просто на грядках.

Процедура поливу рослин гарбузів на городі. Фото: Fine Gardening

Як правильно поливати гарбузи

Вибір часу

Досвідчені дачники рекомендують поливати гарбузи рано-вранці — це десь між дев’ятою і десятою годиною ранку. Справа в тому, що за ніч земля трохи остигає, а тому різниця між нею і водою буде не такою катастрофічною для гарбузів. Ввечері це також можна робити, але тільки після того, як надворі спаде спека.

Температура води

Запам’ятайте, що поливати гарбузи на городі потрібно теплою водою температури навколишнього середовища. Для цього вам необхідно набрати воду у великі бочки чи інші ємності та залишити їх на один день під сонцем. В ідеалі, щоб температура води для поливу гарбузів становила приблизно 22-25 градусів тепла.

Техніка поливу

Поливати гарбузи потрібно строго під корінь, щоб вода не потрапила на стебла і листя. Справа в тому, що краплі, які залишаються на листках гарбузів, залишають по собі опіки. Тому краще зробити навколо рослин маленькы лунки, щоб вона потрапляла просто до коріння.

Мульчування кущів

Після поливу обов’язково замульчуйте землю навколо рослин з гарбузами, щоб утримати вологу. Для цього скористайтеся скошеною травою, соломою або перегноєм, які потрібно розкласти шаром від п’яти до семи сантиметрів. Це не тільки утримає вологу, а й захистить коріння від перегніву.

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