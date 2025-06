Чим треба підживити гарбузи на городі — ефективні добрива, поради дачникам

Дачниці, які збирають врожай гарбузів на городі. Фото: Eat This Not That

Ключові моменти Чим підживлювати гарбуз, щоб зібрати гарний врожай

Кожен досвідчений дачник знає, що гарбузи дуже легко вирощувати, але їм, як і будь-яким іншим рослинам, потрібне вчасне удобрення. Дізнайтеся, що варто покласти в лунки з насінням цього овоча, щоб він "віддячив" рясним врожаєм на городі. Гарбуз не потребує особливого догляду, але його важливо правильно і вчасно підгодовувати на всіх етапах вирощування. Щоб не припуститися помилки і правильно підгодувати цей овоч, необхідно знати, чим його потрібно поливати на різних етапах росту. Врожай гарбузів на городі. Фото: Pinterest Чим підживлювати гарбуз, щоб зібрати гарний врожай Перший етап підживлення Вперше гарбузи потрібно підживити тоді, коли на рослинах ви побачите перші чотири листки. Якщо ваш ґрунт на ділянці бідний, робити це потрібно регулярно, а саме — кожні два тижні. Другий етап підживлення Вдруге робити це потрібно тоді, коли на рослинах почали з'являтися зав'язі. На цьому етапі гарбузи потребують трохи інших речовин — калію і фосфору. Ці компоненти відповідають за присмак плодів і формують міцне коріння. Зазвичай дачники обирають для підгодівлі сульфат калію і суперфосфат, а також органічні добрива. Щоб приготувати дієвий засіб для підживлення, вам потрібно зробити якийсь із цих настоїв: Кропива і живокост — один до чотирьох

Послід — один до 20

Коров’як — один до десяти Якщо ви берете кропиву, тоді покладіть її в якусь ємність так, щоб заповнити її наполовину, залийте водою і залиште на кілька днів, щоб суміш настоялася. Перед підживленням гарбузів розбавте настій водою у співвідношенні один до чотирьох і полийте овочі під корінь. Дачниця біля великого гарбуза на городі. Фото: Decorexpro Також можете зробити добриво, в основі якого будуть звичайні пресовані дріжджі. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як: Пресовані дріжджі — 100 грамів

Цукор — 100 грамів

Гаряча вода — десять літрів Змішайте ці інгредієнти і вносьте настій під корінь після гарного поливу один раз на два тижні.