Чем надо подкормить тыквы на огороде — эффективные удобрения, советы дачникам

Каждый опытный дачник знает, что тыквы очень легко выращивать, но им, как и любым другим растениям, требуется своевременное удобрение. Узнайте, что стоит положить в лунки с семенами этого овоща, чтобы он "отблагодарил" обильным урожаем на огороде. Тыква не требует особого ухода, но ее важно правильно и вовремя подкармливать на всех этапах выращивания. Чтобы не допустить ошибки и правильно подкормить этот овощ, необходимо знать, чем его нужно поливать на разных этапах роста. Урожай тыквы на огороде. Фото: Pinterest Чем подкармливать тыкву, чтобы собрать хороший урожай Первый этап подкормки Впервые тыквы нужно подкормить тогда, когда на растениях вы увидите первые четыре листа. Если ваша почва на участке бедная, делать это нужно регулярно, а именно — каждые две недели. Второй этап подкормки Второй раз делать это нужно тогда, когда на растениях начали появляться завязи. На этом этапе тыквы нуждаются в немного других веществах — калие и фосфоре. Эти компоненты отвечают за привкус плодов и формируют крепкие корни. Обычно дачники выбирают для подкормки сульфат калия и суперфосфат, а также органические удобрения. Чтобы приготовить действенное средство для подкормки, вам нужно сделать какой-то из этих настоев: Крапива и окопник — один к четырем

Помет — один к 20

Коровяк — один к десяти Если вы берете крапиву, тогда положите ее в какую-то емкость так, чтобы заполнить ее наполовину, залейте водой и оставьте на несколько дней, чтобы смесь настоялась. Перед подкормкой тыкв разбавьте настой водой в соотношении один к четырем и полейте овощи под корень. Дачница возле большой тыквы на огороде. Фото: Decorexpro Также можете сделать удобрение, в основе которого будут обычные прессованные дрожжи. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как: Прессованные дрожжи — 100 грамм

Сахар — 100 грамм

Горячая вода — десять литров Смешайте эти ингредиенты и вносите настой под корень после хорошего полива один раз в две недели.