Как нельзя поливать тыквы на огороде — как это правильно делать, советы дачникам

Дачница, которая поливает тыквы на огороде. Фото: Homes and Gardens

Каждый настоящий дачник знает, как избыток или дефицит влаги может испортить урожай на огороде, в частности, и тыквы. Узнайте, как ни в коем случае нельзя поливать эти культуры, чтобы не потерять урожай и вырастить самые вкусные тыквы.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как ни в коем случае нельзя поливать тыквы на огороде

Никогда не поливайте тыквы на огороде ледяной водой, ведь их корни испытывают стресс, в результате чего начинают массово гнить завязи на растениях. От холодной жидкости корневая система испытывает резкий спазм, поэтому они становятся непригодными к впитыванию влаги и питательных элементов.

В результате тыквы начинают сбрасывать молодые завязи, поэтому плоды начинают гнить прямо на грядках.

Процедура полива растений тыкв на огороде. Фото: Fine Gardening

Как правильно поливать тыквы

Выбор времени

Опытные дачники рекомендуют поливать тыквы рано утром — это где-то между девятью и десятью часами утра. Дело в том, что за ночь земля немного остывает, а потому разница между ней и водой будет не такой катастрофической для тыкв. Вечером это также можно делать, но только после того, как на улице спадет жара.

Температура воды

Запомните, что поливать тыквы на огороде нужно теплой водой температуры окружающей среды. Для этого вам необходимо набрать воду в большие бочки или другие емкости и оставить их на один день под солнцем. В идеале, чтобы температура воды для полива тыкв составляла примерно 22-25 градусов тепла.

Техника полива

Поливать тыквы нужно строго под корень, чтобы вода не попала на стебли и листья. Дело в том, что капли, которые остаются на листьях тыкв, оставляют после себя ожоги. Поэтому лучше сделать вокруг растений маленькие лунки, чтобы она попадала прямо к корням.

Мульчирование кустов

После полива обязательно замульчируйте землю вокруг растений с тыквами, чтобы удержать влагу. Для этого воспользуйтесь скошенной травой, соломой или перегноем, которые нужно разложить слоем от пяти до семи сантиметров. Это не только удержит влагу, но и защитит корни от перегнивания.

Напомним, мы писали о том, какие овощи нельзя сажать возле тыкв на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как и на каком расстоянии стоит сажать тыквы на огороде.

Также мы сообщали о том, как нужно хранить тыквы после сбора урожая.