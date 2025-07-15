Коли треба поливати рослини на городі в липні 2025 — які саме культури цього потребують, поради дачникам

Дачниця, яка поливає рослини на городі. Фото: Freepik

Нерідко через неправильний полив рослини на городі починають страждати і втрачати свою якість, тому з цим варто бути обережними. Досвідчені дачники розповіли, які культури варто поливати в липні 2025 року та коли це краще робити, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Липень вважається найбільш спекотним місяцем літа, тому саме в ньому рослини на городі потребують більше вологи. Однак, надмірний або невчасний полив може занапастити ваш врожай на ділянці. Справа в тому, що в такому випадку у культур гниє коріння, залишаються опіки або розвиваються грибкові захворювання.

Полив культур дачником на городі. Фото: Freepik

Щоб цього всього не сталося, варто дотримуватися певних правил поливу, враховуючи час дня, тип рослин і погодні умови надворі.

Процес поливу рослин на городі. Фото: Daily Express

Як правильно поливати рослини на городі

Коли краще поливати рослини

Дачники з досвідом рекомендують поливати рослини на городі о дев’ятій ранку, коли земля ще не прогрілася, а волога вже встигла увібратися. Також це можна робити після шостої вечора, але у вологу погоду або дощ краще пропустити цей час, адже в цьому випадку підвищується ризик гниття.

Які рослини варто поливати щодня

Серед великого різноманіття рослин є ті, які потребують щоденного зволоження, особливо тоді, коли надворі спекотно. Так, досвідчені дачники розповіли, що щодня поливати потрібно такі рослини, як:

Огірки, капуста і кабачки — вони поглинають багато вологи, а в спеку потрібно поливати їх щодня одним або двома літрами води під корінь

Балконні та підвісні квіти — під час спеки ці рослини треба поливати щодня або навіть двічі на день

Томати, перець і баклажани — поливати треба рясно двічі або тричі на тиждень

Багаторічні квіти і троянди — поливати потрібно двічі на тиждень, але глибоко, щоб нижнє коріння отримало вологу

Вишня, малина і смородина — один глибокий полив на тиждень буде в самий раз, особливо якщо ваша земля мульчована

Газон — потрібно поливати рясно один раз на тиждень, але робити це краще або рано-вранці, або ввечері

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна поливати огірки на городі зранку.

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