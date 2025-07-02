Що робити на городі та в саду в липні 2025 року за місячним календарем — сприятливі дні для робіт, поради дачникам

Молода дачниця, яка поливає капусту на городі. Фото: House Digest

Влітку всі дачники приділяють особливу увагу своєму саду і городу, адже від цього залежить майбутній врожай, але не всі дні вважаються вдалими для цього. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити на своїй ділянці в липні 2025 року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Місячний календар — це одна з найефективніших речей у плані садівництва і городництва. Там зазначені сприятливі та не дуже дні для посадки тих чи інших рослин на ділянці. Багато дачників вважають, що саме за допомогою цього календаря можна досягти гарних результатів на дачі.

Наприклад, у липні є найкращі дні, в які потрібно зробити ті чи інші процедури на городі та в саду. Щоб врожай дійсно вийшов рясним, варто знати, в які дні цього місяця треба робити важливі речі на своїй дачній ділянці.

Дівчина, яка працює на городі. Фото: Freepik

Найсприятливіші дні для роботи в саду і на городі в липні 2025 року за місячним календарем

У липні варто зробити такі речі на городі та в саду, як:

Полив рослин — 5-6 липня, 14-15 липня, 23 липня

Щеплення і підживлення рослин мінеральними добривами — 5-6 липня

Підживлення рослин органічними добривами — 11 липня, 14-15 липня, 19 липня

Оранка, культивація, підгортання і розпушування ґрунту — 12-13 липня, 16-17 липня, 21 липня

Обрізка гілок і пагонів — 14-21 липня

Обприскування, знищення шкідників і прополка — 21 липня

А ось що стосується пересадки і посадки рослин, то робити це категорично не рекомендується в молодик, а також під час сонячних і місячних затемнень. Також це не можна робити тоді, коли Місяць в Овні, Діві, Леві та Стрільці.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна посадити на городі в липні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, як варто поливати город, якщо не вистачає води.

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