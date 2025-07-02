Что делать на огороде и в саду в июле 2025 года по лунному календарю — благоприятные дни для работ, советы дачникам

Что делать на огороде и в саду в июле 2025 — лунный календарь
Летом все дачники уделяют особое внимание своему саду и огороду, ведь от этого зависит будущий урожай, но не все дни считаются удачными для этого. Узнайте, что обязательно нужно сделать на своем участке в июле 2025 года согласно лунному календарю.
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Лунный календарь — это одна из самых эффективных вещей в плане садоводства и огородничества. Там указаны благоприятные и не очень дни для посадки тех или иных растений на участке. Многие дачники считают, что именно с помощью этого календаря можно достичь хороших результатов на даче.
Например, в июле есть лучшие дни, в которые нужно сделать те или иные процедуры на огороде и в саду. Чтобы урожай действительно получился обильным, стоит знать, в какие дни этого месяца надо делать важные вещи на своем дачном участке.
Самые благоприятные дни для работы в саду и на огороде в июле 2025 по лунному календарю
В июле стоит сделать такие вещи на огороде и в саду, как:
- Полив растений — 5-6 июля, 14-15 июля, 23 июля
- Прививка и подкормка растений минеральными удобрениями — 5-6 июля
- Подкормка растений органическими удобрениями — 11 июля, 14-15 июля, 19 июля
- Вспашка, культивация, окучивание и рыхление почвы — 12-13 июля, 16-17 июля, 21 июля
- Обрезка веток и побегов — 14-21 июля
- Опрыскивание, уничтожение вредителей и прополка — 21 июля
А вот что касается пересадки и посадки растений, то делать это категорически не рекомендуется в новолуние, а также во время солнечных и лунных затмений. Также это нельзя делать тогда, когда Луна в Овне, Деве, Льве и Стрельце.
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