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Главная Дом Что делать на огороде и в саду в июле 2025 — лунный календарь

Что делать на огороде и в саду в июле 2025 — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 22:33
Что делать на огороде и в саду в июле 2025 года по лунному календарю — благоприятные дни для работ, советы дачникам
Молодая дачница, которая поливает капусту на огороде. Фото: House Digest

Летом все дачники уделяют особое внимание своему саду и огороду, ведь от этого зависит будущий урожай, но не все дни считаются удачными для этого. Узнайте, что обязательно нужно сделать на своем участке в июле 2025 года согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Лунный календарь — это одна из самых эффективных вещей в плане садоводства и огородничества. Там указаны благоприятные и не очень дни для посадки тех или иных растений на участке. Многие дачники считают, что именно с помощью этого календаря можно достичь хороших результатов на даче.

Например, в июле есть лучшие дни, в которые нужно сделать те или иные процедуры на огороде и в саду. Чтобы урожай действительно получился обильным, стоит знать, в какие дни этого месяца надо делать важные вещи на своем дачном участке.

Огород
Девушка, которая работает на огороде. Фото: Freepik

Самые благоприятные дни для работы в саду и на огороде в июле 2025 по лунному календарю

В июле стоит сделать такие вещи на огороде и в саду, как:

  • Полив растений — 5-6 июля, 14-15 июля, 23 июля
  • Прививка и подкормка растений минеральными удобрениями — 5-6 июля
  • Подкормка растений органическими удобрениями — 11 июля, 14-15 июля, 19 июля
  • Вспашка, культивация, окучивание и рыхление почвы — 12-13 июля, 16-17 июля, 21 июля
  • Обрезка веток и побегов — 14-21 июля
  • Опрыскивание, уничтожение вредителей и прополка — 21 июля

А вот что касается пересадки и посадки растений, то делать это категорически не рекомендуется в новолуние, а также во время солнечных и лунных затмений. Также это нельзя делать тогда, когда Луна в Овне, Деве, Льве и Стрельце.

Напомним, мы писали о том, что можно посадить на огороде в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как стоит поливать огород, если не хватает воды.

Также мы сообщали о том, как можно защитить урожай на огороде в жаркие дни.

урожай советы огород сад лунный календарь график
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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