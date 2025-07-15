Що садити під сонцем, у півтіні та повному затінку — поради дачникам

Літня дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Pexels

Серед великого різноманіття городніх рослин є ті, які люблять сонце, а є ті, яким більше підходить половина тіні або повний затінок. Досвідчені дачники розповіли, які культури і де краще посадити на ділянці, щоб не нашкодити їм і не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що варто посадити під сонцем

На відкритій місцевості городу, куди потрапляють прямі сонячні промені, варто садити рослини, які гарно витримують ці умови. Досвідчені дачники наголошують, що на відкритих сонячних ділянках ви можете сміливо садити такі городні культури, як:

Огірки

Помідори

Баклажани

Перець

Диня

Кавун

Кукурудза

Полуниця

Посадка куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Що можна садити у півтіні

Півтінь — це ділянка, куди сонячні промені потрапляють лише зранку, ввечері або у розсіяному вигляді. У таких умовах гарно себе почувають деякі види овочів і зелені, а також певні види декоративних квітів. Тому в цих місцях можна садити такі рослини, як:

Будь-які сорти капусти

Салат

Шпинат

Буряк

Редиска

Мангольд

Гортензія

Астильба

Хоста

Процес посадки рослини на городі. Фото: Vivien

Які рослини можна садити в тіні

У повній тіні гарно себе почувають деякі види трав і зелені, а також певні лікарські рослини і ягідні чагарники. А ще місця в тіні можна гарно оформити деякими видами культур. Досвідчені дачники кажуть, що в повному затінку можна посадити такі рослини, як:

Петрушка

Щавель

М’ята

Меліса

Лісова суниця

Барвінок

Папороть

Хости

Валеріана

Ожина

Смородина

Декоративна капуста

Бегонія

Фуксія

Головне в цьому питанні — не залишати ці ділянки без уваги, оскільки навіть в повній тіні можна отримати гідний врожай з власного городу.

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