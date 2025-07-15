Что сажать под солнцем, в полутени и полной тени — советы дачникам

Летняя дачница, которая сажает растения на огороде. Фото: Pexels

Среди большого разнообразия огородных растений есть те, которые любят солнце, а есть те, которым больше подходит половина тени или полная тень. Опытные дачники рассказали, какие культуры и где лучше посадить на участке, чтобы не навредить им и не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что стоит посадить под солнцем

На открытой местности огорода, куда попадают прямые солнечные лучи, стоит сажать растения, которые хорошо выдерживают эти условия. Опытные дачники отмечают, что на открытых солнечных участках вы можете смело сажать такие огородные культуры, как:

Огурцы

Помидоры

Баклажаны

Перец

Дыня

Арбуз

Кукуруза

Клубника

Посадка куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

Что можно сажать в полутени

Полутень — это участок, куда солнечные лучи попадают только утром, вечером или в рассеянном виде. В таких условиях хорошо себя чувствуют некоторые виды овощей и зелени, а также определенные виды декоративных цветов. Поэтому в этих местах можно сажать такие растения, как:

Любые сорта капусты

Салат

Шпинат

Свекла

Редиска

Мангольд

Гортензия

Астильба

Хоста

Процесс посадки растения на огороде. Фото: Vivien

Какие растения можно сажать в тени

В полной тени хорошо себя чувствуют некоторые виды трав и зелени, а также определенные лекарственные растения и ягодные кустарники. А еще места в тени можно красиво оформить некоторыми видами культур. Опытные дачники говорят, что в полной тени можно посадить такие растения, как:

Петрушка

Щавель

Мята

Мелисса

Лесная земляника

Барвинок

Папоротник

Хосты

Валериана

Ежевика

Смородина

Декоративная капуста

Бегония

Фуксия

Главное в этом вопросе — не оставлять эти участки без внимания, поскольку даже в полной тени можно получить достойный урожай с собственного огорода.

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