Когда нужно поливать растения на огороде в июле 2025 — какие именно культуры в этом нуждаются, советы дачникам

Что и когда надо поливать на огороде в июле 2025 — список культур
Нередко из-за неправильного полива растения на огороде начинают страдать и терять свое качество, поэтому с этим стоит быть осторожными. Опытные дачники рассказали, какие культуры стоит поливать в июле 2025 года и когда это лучше делать, чтобы не испортить урожай.
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Июль считается самым жарким месяцем лета, поэтому именно в нем растения на огороде нуждаются в большем количестве влаги. Однако, чрезмерный или несвоевременный полив может загубить ваш урожай на участке. Дело в том, что в таком случае у культур гниют корни, остаются ожоги или развиваются грибковые заболевания.
Чтобы этого всего не произошло, стоит придерживаться определенных правил полива, учитывая время дня, тип растений и погодные условия на улице.
Как правильно поливать растения на огороде
Когда лучше поливать растения
Дачники с опытом рекомендуют поливать растения на огороде в девять утра, когда земля еще не прогрелась, а влага уже успела впитаться. Также это можно делать после шести вечера, но во влажную погоду или дождь лучше пропустить это время, ведь в этом случае повышается риск гниения.
Какие растения стоит поливать ежедневно
Среди большого разнообразия растений есть те, которые нуждаются в ежедневном увлажнении, особенно тогда, когда на улице жарко. Так, опытные дачники рассказали, что ежедневно поливать нужно такие растения, как:
- Огурцы, капуста и кабачки — они поглощают много влаги, а в жару нужно поливать их ежедневно одним или двумя литрами воды под корень
- Балконные и подвесные цветы — во время жары эти растения надо поливать ежедневно или даже дважды в день
- Томаты, перец и баклажаны — поливать надо обильно дважды или трижды в неделю
- Многолетние цветы и розы — поливать нужно дважды в неделю, но глубоко, чтобы нижние корни получили влагу
- Вишня, малина и смородина — один глубокий полив в неделю будет в самый раз, особенно если ваша земля мульчированная
- Газон — нужно поливать обильно один раз в неделю, но делать это лучше либо рано утром, либо вечером
Напомним, мы писали о том, почему категорически нельзя поливать огурцы на огороде с утра.
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