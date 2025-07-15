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Главная Дом Что и когда надо поливать на огороде в июле 2025 — список культур

Что и когда надо поливать на огороде в июле 2025 — список культур

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:54
Когда нужно поливать растения на огороде в июле 2025 — какие именно культуры в этом нуждаются, советы дачникам
Дачница, которая поливает растения на огороде. Фото: Freepik

Нередко из-за неправильного полива растения на огороде начинают страдать и терять свое качество, поэтому с этим стоит быть осторожными. Опытные дачники рассказали, какие культуры стоит поливать в июле 2025 года и когда это лучше делать, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Июль считается самым жарким месяцем лета, поэтому именно в нем растения на огороде нуждаются в большем количестве влаги. Однако, чрезмерный или несвоевременный полив может загубить ваш урожай на участке. Дело в том, что в таком случае у культур гниют корни, остаются ожоги или развиваются грибковые заболевания.

Полив растений
Полив культур дачником на огороде. Фото: Freepik

Чтобы этого всего не произошло, стоит придерживаться определенных правил полива, учитывая время дня, тип растений и погодные условия на улице.

Дачник на огороде
Процесс полива растений на огороде. Фото: Daily Express

Как правильно поливать растения на огороде

Когда лучше поливать растения

Дачники с опытом рекомендуют поливать растения на огороде в девять утра, когда земля еще не прогрелась, а влага уже успела впитаться. Также это можно делать после шести вечера, но во влажную погоду или дождь лучше пропустить это время, ведь в этом случае повышается риск гниения.

Какие растения стоит поливать ежедневно

Среди большого разнообразия растений есть те, которые нуждаются в ежедневном увлажнении, особенно тогда, когда на улице жарко. Так, опытные дачники рассказали, что ежедневно поливать нужно такие растения, как:

  • Огурцы, капуста и кабачки — они поглощают много влаги, а в жару нужно поливать их ежедневно одним или двумя литрами воды под корень
  • Балконные и подвесные цветы — во время жары эти растения надо поливать ежедневно или даже дважды в день
  • Томаты, перец и баклажаны — поливать надо обильно дважды или трижды в неделю
  • Многолетние цветы и розы — поливать нужно дважды в неделю, но глубоко, чтобы нижние корни получили влагу
  • Вишня, малина и смородина — один глубокий полив в неделю будет в самый раз, особенно если ваша земля мульчированная
  • Газон — нужно поливать обильно один раз в неделю, но делать это лучше либо рано утром, либо вечером

Напомним, мы писали о том, почему категорически нельзя поливать огурцы на огороде с утра.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать на огороде и в саду в июле 2025 года.

Также мы сообщали о том, что можно посадить на огороде в июле 2025 года.

растения культура советы огород июль
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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