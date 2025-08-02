Почему нельзя поливать огород из синих бочек — какой цвет надо выбрать, чтобы не потерять урожай

Вода в черной бочке и полив огорода из шланга. Фото: коллаж Новини.LIVE

У каждого опытного дачника на участке стоят бочки, в которых налита вода для полива растений на огороде, и они обязательно черного цвета. Узнайте, почему эти емкости для полива огорода должны быть именно такого цвета.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы полив растений на огороде не был напрасным, стоит подобрать правильный цвет для бочек, где вы настаиваете воду. Емкости синего, белого и желтого цвета не так хорошо нагреваются, как черные. Дело в том, что многие огородные культуры уязвимы к температуре воды.

Чтобы растения не пострадали от стресса, стоит знать, почему важно хранить воду именно в черных бочках.

Вода в черных бочках на огороде. Фото: Pinterest

Почему стоит держать воду для полива огорода в черных бочках

Вода в черных бочках хорошо прогревается, а это именно то, что нужно капризным растениям. А еще отстоянная в этих емкостях вода натурально насыщается кислородом, поскольку этот процесс активнее происходит именно в теплом месте. Кислород помогает культурам лучше усваивать полезные элементы.

Многие дачники ставят черные емкости по центру теплицы, где днем солнце нагревает воду, а ночью оттуда не так активно испаряется вода. К тому же, бочка отдает тепло парника и выступает обогревателем ночью, когда прохладно, особенно в конце лета.

По ночам в августе грядки страдают от прохлады, а урожай все еще созревает, поэтому это может стать настоящей проблемой для культур. А вот бочки черного цвета могут сделать этот переход плавным, что важно для растений.

Стоит отметить, что поддержка стабильного тепла в теплице и на грядке помогает продлить период плодоношения на огороде.

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