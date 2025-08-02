Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не поливайте огород из синих бочек — почему это важно для урожая

Не поливайте огород из синих бочек — почему это важно для урожая

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 19:30
Почему нельзя поливать огород из синих бочек — какой цвет надо выбрать, чтобы не потерять урожай
Вода в черной бочке и полив огорода из шланга. Фото: коллаж Новини.LIVE

У каждого опытного дачника на участке стоят бочки, в которых налита вода для полива растений на огороде, и они обязательно черного цвета. Узнайте, почему эти емкости для полива огорода должны быть именно такого цвета.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Чтобы полив растений на огороде не был напрасным, стоит подобрать правильный цвет для бочек, где вы настаиваете воду. Емкости синего, белого и желтого цвета не так хорошо нагреваются, как черные. Дело в том, что многие огородные культуры уязвимы к температуре воды.

Чтобы растения не пострадали от стресса, стоит знать, почему важно хранить воду именно в черных бочках.

Черные бочки
Вода в черных бочках на огороде. Фото: Pinterest

Почему стоит держать воду для полива огорода в черных бочках

Вода в черных бочках хорошо прогревается, а это именно то, что нужно капризным растениям. А еще отстоянная в этих емкостях вода натурально насыщается кислородом, поскольку этот процесс активнее происходит именно в теплом месте. Кислород помогает культурам лучше усваивать полезные элементы.

Многие дачники ставят черные емкости по центру теплицы, где днем солнце нагревает воду, а ночью оттуда не так активно испаряется вода. К тому же, бочка отдает тепло парника и выступает обогревателем ночью, когда прохладно, особенно в конце лета.

По ночам в августе грядки страдают от прохлады, а урожай все еще созревает, поэтому это может стать настоящей проблемой для культур. А вот бочки черного цвета могут сделать этот переход плавным, что важно для растений.

Стоит отметить, что поддержка стабильного тепла в теплице и на грядке помогает продлить период плодоношения на огороде.

Напомним, мы писали о том, что и когда поливать на огороде в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что и где стоит сажать на огороде в июле 2025 года.

Также мы сообщали о том, как поливать огурцы в июле 2025 года, чтобы они не горчили.

растения вода лайфхаки советы огород
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации