Як поливати огірки в липні 2025, щоб вони не були гіркими — поради дачникам

Людина, яка поливає огірки на городі. Фото: Merkur

Багато відповідальних дачників завжди мріють про купу хрумких і солодких огірків, і одним з найважливіших етапів їхнього вирощування є полив. Дізнайтеся, як потрібно проводити цю процедуру з овочами на городі, щоб в плодах не було гіркоти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Температура води

Запам’ятайте, що огірки, як й інші рослини на городі, не люблять крижану воду, тому ні в якому разі не поливайте нею рослини. Справа в тому, що холодна вода змушує кущі виробляти речовину, яка відповідає за гіркоту в коренеплодах.

В результаті огірки виростають нестерпно гіркими, від чого їх просто неможливо їсти.

Два стиглих огірка на кущі. Фото: Pinterest

Час поливу

Ні в якому разі не можна поливати огірки під палючими сонячними променями. Справа в тому, що краплі, які залишаються на листях кущів після поливу, викликають опіки. Тому поливати огірки дачники рекомендують рано-вранці, коли ще немає спеки, або ввечері, коли сонце вже зайшло.

Ввечері поливати ці овочі найкраще, оскільки за ніч вони встигають напитися вологи.

Процедура поливу кущів з огірками на городі. Фото: Pinterest

Процес поливу

У липні, коли надворі спекотно, огіркам потрібна стабільна вологість, тому поливати їх потрібно щодня або двічі на день — вранці та ввечері. Однак, обприскування листків не принесуть жодної користі, тому потрібно промочити землю на глибину в 15-20 сантиметрів, де розташовано основне коріння.

На один дорослий кущ повинно йти приблизно десять літрів води, а для збереження вологи і захисту коріння від перегріву потрібно використовувати мульчування сіном, тирсою, компостом тощо.

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