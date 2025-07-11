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Головна Дім Забудьте про гіркоту — як правильно поливати огірки в липні 2025

Забудьте про гіркоту — як правильно поливати огірки в липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 02:45
Як поливати огірки в липні 2025, щоб вони не були гіркими — поради дачникам
Людина, яка поливає огірки на городі. Фото: Merkur

Багато відповідальних дачників завжди мріють про купу хрумких і солодких огірків, і одним з найважливіших етапів їхнього вирощування є полив. Дізнайтеся, як потрібно проводити цю процедуру з овочами на городі, щоб в плодах не було гіркоти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як потрібно поливати огірки на городі в липні 2025 року

Температура води

Запам’ятайте, що огірки, як й інші рослини на городі, не люблять крижану воду, тому ні в якому разі не поливайте нею рослини. Справа в тому, що холодна вода змушує кущі виробляти речовину, яка відповідає за гіркоту в коренеплодах. 

В результаті огірки виростають нестерпно гіркими, від чого їх просто неможливо їсти.

Огурцы
Два стиглих огірка на кущі. Фото: Pinterest

Час поливу

Ні в якому разі не можна поливати огірки під палючими сонячними променями. Справа в тому, що краплі, які залишаються на листях кущів після поливу, викликають опіки. Тому поливати огірки дачники рекомендують рано-вранці, коли ще немає спеки, або ввечері, коли сонце вже зайшло.

Ввечері поливати ці овочі найкраще, оскільки за ніч вони встигають напитися вологи.

Полив огурцов
Процедура поливу кущів з огірками на городі. Фото: Pinterest

Процес поливу

У липні, коли надворі спекотно, огіркам потрібна стабільна вологість, тому поливати їх потрібно щодня або двічі на день — вранці та ввечері. Однак, обприскування листків не принесуть жодної користі, тому потрібно промочити землю на глибину в 15-20 сантиметрів, де розташовано основне коріння. 

На один дорослий кущ повинно йти приблизно десять літрів води, а для збереження вологи і захисту коріння від перегріву потрібно використовувати мульчування сіном, тирсою, компостом тощо.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити огірки, якщо на них жовтіє листя. 

Раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна поливати огірки зранку. 

Також ми повідомляли про те, чому на огірках жовтіє листя і як можна врятувати врожай.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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