Як врятувати огірки, на яких жовтіє листя — причини та методи боротьби, поради дачникам

Процедура обприскування куща огірків у теплиці. Фото: Pinterest

Інколи буває так, що на кущах огірків жовтіє листя, і цьому є кілька пояснень. Досвідчені дачники розповіли, з яких причин виникає ця проблема і як можна ефективно її позбутися, щоб вчасно врятувати врожай цього овочу.

Про це розповідають на каналі "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

Реклама

Читайте також:

Чому на огірках жовтіє листя — як врятувати врожай

Дефіцит азоту

Якщо вашим огіркам не вистачає азоту, старі листки жовтіють на краях і починають сохнути, адже цей елемент потрібен для нарощування зеленої маси. Щоб виправити ситуацію, підживлюйте огірки сечовиною, аміачною селітрою, курячим послідом або коров’яком. Ще можете обприскати листя розчином сечовини.

Неправильний полив

Огірки мають поверхневе коріння, тому їх потрібно постійно поливати, щоб підтримувати вологий режим. Але чергування сухості з перезволоженням, як і надмірна кількість води, погано впливають на огірки. Поливайте кущі регулярно теплою водою і мульчуйте їх соломою, травою або тирсою для утримання вологи.

Пожовтіння листя на кущах огірків. Фото: скриншот з YouTube

Виснажений ґрунт

Якщо ви садите огірки постійно на одному і тому самому місці, земля виснажується і втрачає сірку, калій, магній і залізо. Щоб повернути овочам ці елементи, підживлюйте їх комплексними добривами "Растворин" і "Кристалон", хелатами магнію і заліза або настоями деревної золи.

Грибкові інфекції

Якщо ваші огірки постраждали від грибкових інфекцій, на кущах виникає пожовтіння. Обов’язково обробіть кущі овочу такими фунгіцидами, як "Превікур", "Ридоміл", "Топаз", "Фітоспорин" або "Триходермін", а також провітрюйте теплиці.

Стрес від перепадів температури

Листя на огірках можуть жовтіти й через зміни температури, особливо вночі, а також через довготривалі дощі. Щоб це виправити, накрийте кущі агроволокном, обробляйте їх такими препаратами, як "Циркон" чи "Епін", а також здійснюйте позакореневе удобрення стимуляторами росту.

Дефіцит освітлення і загущення

Нестача світла уповільнює процес фотосинтезу, а загущені посадки провокують розвиток хвороб. Щоб цього не сталося, обов’язково проріджуйте грядки з огірками, пасинкуйте і підв’язуйте кущі, а також стежте за відстанню між рослинами.

Нагадаємо, ми писали про те, чим треба обробити огірки, щоб вони зав’язувалися.

Раніше ми розповідали про те, чи можна сіяти огірки там, де росла цибуля.

Також ми повідомляли про те, в який час доби краще садити огірки на городі.