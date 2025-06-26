Що треба зробити з огірками після перших сходів — поради дачникам

Збір врожаю огірків у теплиці. Фото: Freepik

Коли на кущах огірків з’явилися перші сходи, необхідно про них подбати, щоб вони виросли міцними і смачними. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно в обов’язковому порядку зробити з цими овочами після того, як на рослинах з’явилися перші сходи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Мульчування ґрунту

Така процедура, як мульчування, утримує вологу, не дає ґрунту перегріватися і перешкоджає появі бур’янів. А ще вона покращує врожай огірків, особливо після появи перших сходів на городі. Щоб досягти гарних результатів, насипте навколо кущів з огірками сіно або скошену траву шаром від п'яти до десяти сантиметрів.

Процес мульчування огірків у теплиці. Фото: Epic Gardening

Підживлення рослин

За сім-десять днів після появи перших сходів огірки потребують азоту, який допомагає наростити зелену масу на кущах. Для цього потрібно підживити огірки органічним добривом, а для приготування суміші вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Коров’як — один до десяти

Курячий послід — один до 20

Розведіть одне з цих добрив, залиште розчин настоятися на один-два дні, після чого полийте огірки під корінь. Обов’язково чергуйте органіку із зольним настоєм, адже деревний попіл насичує огірки калієм, який сприяє формуванню плодів.

Процедура підживлення огірків на городі. Фото: Pinterest

Підв’язування кущів

Коли огірки підростуть, обов’язково зробіть для них опору, щоб покращити вентиляцію, знизити ризик розвитку хвороб і полегшити процес збору врожаю. А ще це потрібно для того, аби плоди огірків не торкалися поверхні землі та не псувалися від прямого контакту із нею.

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