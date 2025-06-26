Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Перші сходи на огірках — що треба зробити для гарного врожаю

Перші сходи на огірках — що треба зробити для гарного врожаю

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 16:54
Що треба зробити з огірками після перших сходів — поради дачникам
Збір врожаю огірків у теплиці. Фото: Freepik
Ключові моменти Що потрібно зробити з огірками після перших сходів

Коли на кущах огірків з’явилися перші сходи, необхідно про них подбати, щоб вони виросли міцними і смачними. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно в обов’язковому порядку зробити з цими овочами після того, як на рослинах з’явилися перші сходи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Що потрібно зробити з огірками після перших сходів

Мульчування ґрунту

Така процедура, як мульчування, утримує вологу, не дає ґрунту перегріватися і перешкоджає появі бур’янів. А ще вона покращує врожай огірків, особливо після появи перших сходів на городі. Щоб досягти гарних результатів, насипте навколо кущів з огірками сіно або скошену траву шаром від п'яти до десяти сантиметрів.

Мульчирование огурцов
Процес мульчування огірків у теплиці. Фото: Epic Gardening

Підживлення рослин

За сім-десять днів після появи перших сходів огірки потребують азоту, який допомагає наростити зелену масу на кущах. Для цього потрібно підживити огірки органічним добривом, а для приготування суміші вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Коров’як — один до десяти
  • Курячий послід — один до 20

Розведіть одне з цих добрив, залиште розчин настоятися на один-два дні, після чого полийте огірки під корінь. Обов’язково чергуйте органіку із зольним настоєм, адже деревний попіл насичує огірки калієм, який сприяє формуванню плодів.

Подкормка огурцов
Процедура підживлення огірків на городі. Фото: Pinterest

Підв’язування кущів

Коли огірки підростуть, обов’язково зробіть для них опору, щоб покращити вентиляцію, знизити ризик розвитку хвороб і полегшити процес збору врожаю. А ще це потрібно для того, аби плоди огірків не торкалися поверхні землі та не псувалися від прямого контакту із нею.

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто садити огірки на городі після цибулі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля огірків на городі. 

Також ми повідомляли про те, в який час доби краще садити розсаду огірків на городі.

овочі поради город ефективні способи огірки
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації