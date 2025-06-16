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Головна Дім Чим обов'язково слід обробити огірки, щоб на них була зав'язь

Чим обов'язково слід обробити огірки, щоб на них була зав'язь

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Дата публікації: 16 червня 2025 22:33
Чим треба обробити огірки на городі, щоб вони зав'язалися — поради дачникам
Людина, яка обприскує кущ з огірками. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому на огірках немає зав’язі Чим потрібно обприскати огірки для зав’язування

На жаль, далеко не у всіх дачників виходить виростити смачні та великі огірки на своєму городі, адже інколи на кущах відсутня зав’язь. Дізнайтеся, чому кущі цього овоча не зав’язуються і як можна врятувати його врожай за допомогою кількох простих народних добрив.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому на огірках немає зав’язі

Дефіцит поживних елементів

Надмірна кількість азоту в складі огірків сприяє дуже активному росту листя, але, водночас, уповільнює цвітіння на кущах. А ось дефіцит фосфору, калію і бору ослабшує зав’язі або змушує їх жовтіти.

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Неправильний полив

Огірки люблять вологі умови, але полив холодною водою чи в недостатній кількості змушує кущі скидати зав’язь. Досвідчені дачники рекомендують поливати цей овоч водою температури 23-25 градусів тепла, а в спеку це краще робити ввечері.

Огурцы
Стиглі огірки на кущі на городі. Фото: Pixabay

Недостатнє освітлення

Огіркам не підходить тінь, тому якщо вони ростуть не під сонцем, в них не з’являється зав’язь. Щоб цього не сталося, забезпечуйте огіркам щодня від шести до восьми годин прямого сонячного світла.

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Труднощі із запиленням

Якщо огірки самі не запилюються, їм на допомогу повинні прилетіти джмелі або бджоли. Відсутність запилювачів зменшує шанси на появу зав’язі. 

Чим потрібно обприскати огірки для зав’язування

Марганцівка з цукром

Марганцівка насичує огірки марганцем, який сприяє цвітінню кущів, і зміцнює зав’язь, а цукор, у свою чергу, привертає увагу запилювачів. Для приготування суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Марганцівка — п’ять кристалів
  • Цукор — 50 грамів
  • Вода — десять літрів

Додайте марганцівку з цукром у воду і обприскуйте кущі огірків один раз на два тижні.

Обработка огурцов
Обприскування куща огірків на городі. Фото: Pinterest

Дріжджі

Дріжджі насичують землю корисними бактеріями, а також прискорюють процес цвітіння і збільшують кількість жіночих квіток. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

  • Дріжджі — 100 грамів
  • Цукор — дві столові ложки
  • Тепла вода — десять літрів

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор і залиште суміш настоятися на 24 години. Полийте готовим розчином кущі огірків під корінь або обприскайте листя розбавленим у пропорції один до п’яти настоєм.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна вберегти огірки на городі від спеки. 

Раніше ми розповідали про те, в який час доби варто садити розсаду огірків на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна розпушувати огірки на городі. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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