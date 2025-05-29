В який час доби краще садити розсаду огірків на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає вирощену розсаду огірків. Фото: Pinterest

Ріст і розвиток розсади огірків залежить не лише від того, як ви її садите на городі, а й від того, коли впродовж доби ви це робите. Досвідчені дачники розповіли, в які часи дня краще садити розсаду цього популярного овоча у відкритий ґрунт. щоб вона дала гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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В який час дня варто висаджувати розсаду огірків на городі

Для швидкої адаптації до нового місця проживання розсаду огірків варто садити до того, як почнеться спека надворі. Мається на увазі рано-вранці або до обіду. Робити це потрібно після того, як надворі вже не буде жодних заморозків, а ґрунт прогріється так, як потрібно огіркам.

Посадка розсади огірків на городі. Фото: Pinterest

Як правильно вирощувати розсаду огірків

Деякі дачники вирощують розсаду огірків з насіння одразу на відкритому городі, але в такому випадку важливо, щоб надворі було стабільно тепло. Для гарного врожаю необхідно, щоб рослини огірків отримували потрібну кількість світла від сонячних променів, росли в добре дренованому ґрунті та були рясно политі.

Перед посівом огірків на розсаду краще звернутися по допомогу до місячного календаря і вивчити фази місяця. Якщо ви сієте насіння на зростаючий місяць, впродовж періоду росту, розвитку і плодоношення підживлюйте рослини мінеральними добривами.

Вирощування розсади огірків на підвіконні. Фото: Pinterest

Водночас, якщо ви це робите на спадаючий місяць, використовуйте для підгодівлі органічні добрива. Справа в тому, що в цей період культури вже не так активні, але їхнє коріння стає міцнішим і краще розвивається. Тому і потрібно користуватися органікою у такі дні.

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