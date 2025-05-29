В какое время суток лучше сажать рассаду огурцов на огороде — советы дачникам

Человек, который держит выращенную рассаду огурцов. Фото: Pinterest

Рост и развитие рассады огурцов зависит не только от того, как вы ее сажаете на огороде, но и от того, когда в течение суток вы это делаете. Опытные дачники рассказали, в какое время дня лучше сажать рассаду этого популярного овоща в открытый грунт, чтобы она дала хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В какое время дня стоит высаживать рассаду огурцов на огороде

Для быстрой адаптации к новому месту жительства рассаду огурцов стоит сажать до того, как начнется жара на улице. Имеется в виду рано утром или до обеда. Делать это нужно после того, как на улице уже не будет никаких заморозков, а почва прогреется так, как нужно огурцам.

Посадка рассады огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно выращивать рассаду огурцов

Некоторые дачники выращивают рассаду огурцов из семян сразу на открытом огороде, но в таком случае важно, чтобы на улице было стабильно тепло. Для хорошего урожая необходимо, чтобы растения огурцов получали нужное количество света от солнечных лучей, росли в хорошо дренированной почве и были обильно политы.

Перед посевом огурцов на рассаду лучше обратиться за помощью к лунному календарю и изучить фазы луны. Если вы сеете семена на растущую луну, в течение периода роста, развития и плодоношения подкармливайте растения минеральными удобрениями.

Выращивание рассады огурцов на подоконнике. Фото: Pinterest

В то же время, если вы это делаете на убывающую луну, используйте для подкормки органические удобрения. Дело в том, что в этот период культуры уже не так активны, но их корни становятся крепче и лучше развиваются. Поэтому и нужно пользоваться органикой в такие дни.

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