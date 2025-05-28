Що садити біля огірків для багатого врожаю — перелік корисних рослин

Жінка збирає врожай огірків. Фото: shutterstock.com

Хочете отримати щедрий, соковитий та солодкий врожай огірків? Тоді важливо не тільки вчасно поливати й підживлювати кущі, а й знати, які культури краще садити поруч. Сусідство на грядці відіграє ключову роль — правильні рослини можуть захистити огірки від шкідників, покращити родючість ґрунту та навіть подвоїти врожай.

Які рослини варто посадити поруч з огірками, щоб отримати найкращий врожай цього року, читайте далі у нашій статті.

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Корисні рослини, які варто садити біля огірків

Досвідчені городники виділяють чотири рослини, які стануть ідеальними сусідами для огірків:

1. Цибуля

Цибуля — чудовий компаньйон для огірків. Вона відлякує шкідників і допомагає рослинам обмінюватися корисними речовинами.

Проте важливо: за місяць до збору врожаю цибулі потрібно зменшити полив, щоб не зашкодити огіркам.

2. Капуста

Капуста належить до хрестоцвітих і добре сусідить з огірками. Вона не конкурує за поживні речовини й не блокує світло. Її присутність на грядці допомагає зберегти вологість і підвищити врожайність огірків.

Збір огірків на городі. Фото: Treehugger/Sanja Kostic

3. Кукурудза

Кукурудза — ідеальний природний "щит" для огірків. Вона не лише захищає від вітру й сонця, але й може служити опорою для батогів. Завдяки цьому огірки менше страждають від несприятливих погодних умов, а врожай стає ряснішим.

4. Горох та квасоля (бобові)

Бобові культури збагачують ґрунт азотом — елементом, якого потребують огірки для гарного плодоношення. Їх краще висаджувати по периметру грядки. Після збирання врожаю гороху або квасолі, залиште коріння в землі — це покращить структуру ґрунту.

Раніше ми розповідали, які хитрощі допоможуть виростити найкращий врожай огірків.

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