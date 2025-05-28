Что сажать возле огурцов для богатого урожая — перечень полезных растений

Женщина собирает урожай огурцов. Фото: shutterstock.com

Хотите получить щедрый, сочный и сладкий урожай огурцов? Тогда важно не только вовремя поливать и подкармливать кусты, но и знать, какие культуры лучше сажать рядом. Соседство на грядке играет ключевую роль — правильные растения могут защитить огурцы от вредителей, улучшить плодородие почвы и даже удвоить урожай.

Какие растения стоит посадить рядом с огурцами, чтобы получить лучший урожай в этом году, читайте далее в нашей статье.

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Опытные огородники выделяют четыре растения, которые станут идеальными соседями для огурцов:

1. Лук

Лук — замечательный компаньон для огурцов. Он отпугивает вредителей и помогает растениям обмениваться полезными веществами.

Однако важно: за месяц до сбора урожая лука нужно уменьшить полив, чтобы не навредить огурцам.

2. Капуста

Капуста относится к крестоцветным и хорошо соседствует с огурцами. Она не конкурирует за питательные вещества и не блокирует свет. Ее присутствие на грядке помогает сохранить влажность и повысить урожайность огурцов.

Сбор огурцов на огороде. Фото: Treehugger/Sanja Kostic

3. Кукуруза

Кукуруза — идеальный природный "щит" для огурцов. Она не только защищает от ветра и солнца, но и может служить опорой для плетей. Благодаря этому огурцы меньше страдают от неблагоприятных погодных условий, а урожай становится обильнее.

4. Горох и фасоль (бобовые)

Бобовые культуры обогащают почву азотом — элементом, в котором нуждаются огурцы для хорошего плодоношения. Их лучше высаживать по периметру грядки. После уборки урожая гороха или фасоли, оставьте корни в земле — это улучшит структуру почвы.

Ранее мы рассказывали, какие хитрости помогут вырастить лучший урожай огурцов.

Напомним, мы писали, что посадить возле лука, чтобы урожай приятно поразил.

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