Як врятувати огірки від спеки влітку — ідеальна мульча без сіна

Городник мульчує кущі огірків. Фото: shutterstock.com

Влітку, коли сонце нещадно пече, мульча рятує огірки від перегріву та пересихання ґрунту. Проте, далеко не всі матеріали підходять для мульчування. Багато городників помилково обирають сіно, не підозрюючи, що воно може знищити увесь врожай. Якщо огірки на городі почали гнити, в'янути або потерпати від шкідників — можливо, причина саме в неправильній мульчі.

У цій статті ми розповімо, чому сіно — не найкращий вибір для огірків, і яку мульчу використовувати у спекотний період, щоб отримати багатий врожай.

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Чому мульча необхідна огіркам влітку

Мульчування допомагає зменшити випаровування вологи, пригнічує ріст бур'янів і підтримує комфортну температуру ґрунту. У літню спеку воно буквально рятує огірки, захищаючи їхні корені від перегріву.

Чому не можна використовувати сіно для мульчування огірків

Не кожен матеріал підходить для мульчі, особливо в період високих температур. Сіно найжахливіший вибір через такі причини:

Розсадник бур'янів. Сіно часто містить насіння трав, яке швидко проростає на грядках. У результаті замість захисту ви отримаєте справжній вибух бур'янів, які доведеться довго й складно виполювати. Виснаження ґрунту. У процесі розкладання сіно витягує з ґрунту азот — важливий елемент для росту огіркових стебел і листя. Культури слабшають, уповільнюють ріст і стають менш врожайними. Притулок для шкідників. Шар сіна створює ідеальні умови для гризунів, комах і слимаків. Вони не лише ховаються під мульчею, а й активно нищать плоди та листя огірків. Грибкові захворювання. Сіно швидко перегниває, особливо під час частих поливів або після дощу. Волога органіка — це ідеальне середовище для розвитку грибків та гнилей, які потім легко передаються рослинам.

Огірки замульчували сіном. Фото: shutterstock.com

Що використовувати замість сіна — ідеальна мульча для огірків у спеку

Щоб огірки не постраждали у спеку, а врожай приємно вразив, використовуйте наступні матеріали для мульчування:

Солома. Найкраща альтернатива сіна. Вона не містить насіння бур'янів, повільно перегниває і добре утримує вологу. Солома зменшує ризик грибкових інфекцій і не виснажує ґрунт. Скошена трава (підсушена). Якщо її добре висушити і переконатися, що немає насіння, це також може бути безпечний варіант. Використовуйте її тонким шаром, щоб уникнути перегріву і гниття. Хвойна підстилка або тирса (перепріла). Підкислюють ґрунт, тому підходять не всім культурам, але добре працюють у змішаній мульчі. Компост або перегній. Поживна мульча, яка одночасно підживлює і захищає рослини.

Збір врожаю огірків на городі. Фото: istockphoto.com

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